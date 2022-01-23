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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲宣布台北燈節照辦　「視疫情狀況調整現場人數」

記者杜冠霖／台北報導

指揮中心23日宣布，國內新增52例確診，其中有4例在台北市，分別為北投區1例、士林區3例。對於2月11日舉辦的台北燈節是否繼續，台北市長柯文哲表示，台北燈節原則上都會照樣準備，有分線上線下兩種模式，如果疫情嚴重就限縮現場人數，不嚴重就放寬，「盡量讓社會的活動回到正常。」

2022台北燈節將於2月11日至20日登場，北市於20日公布主燈、表演卡司，迎接燈節吉祥物「祥虎」駕駛的主燈TAIPEI 40 宇宙飛船降臨，此次打造「2舞台3燈區」，燈節期間每日晚間6時至10時、每30分鐘舉辦1場主燈秀，而2座舞台區都會設置管制區，但因為目前中央尚未限制人數，因此僅要求觀賞民眾戴口罩、實聯制。

柯文哲指出，台北燈節原則上都會照樣準備，有分線上線下兩種模式，如果疫情嚴重就限縮現場人數，不嚴重就放寬，還是盡量讓社會的活動回到正常，只是會按照疫情狀況調整，結論是台北燈節會照辦，但會看疫情狀況調整人數，「如果現場不能去，在家看線上活動就好。」

此次台北燈節分為2大舞台、3座燈區，2大舞台分別是劍潭夜市燈區「虎舞台」、芝山河濱燈區「河舞台」，2月11日試燈，2月12日於虎舞台舉辦開幕式，邀請2021年奪下2大金曲獎項的原住民歌手「桑布伊」、第31屆金曲獎最佳樂團「滅火器」與民眾一同點燃台北搖滾之火。

▼台北市長柯文哲。（圖／北市府提供）

▲▼台北市長柯文哲、副市長黃珊珊、聯合醫院副總院長璩大成。（圖／北市府提供） 

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