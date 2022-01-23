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北市房仲1家3口感染源難追？　柯文哲：散到社區應付不易

記者黃巈禾／台北報導

北市23日新增4例新冠肺炎確診者，一例在北投，是桃園西堤工讀生的老師，另外三例在士林，一家三口感染源不明。台北市長柯文哲表示，很多不明感染源，已經散到社區去，短期要應付沒那麼容易。

▲▼台北市長柯文哲、副市長黃珊珊、聯合醫院副總院長璩大成。（圖／北市府提供）

▲台北市長柯文哲。（圖／北市府提供）

北投1例部分，柯文哲表示，案18442是桃園西堤的接觸者，是1月14日確診的西堤工讀生的老師，老師在居隔期間有症狀，採檢後確診，這位老師目前在嘉義隔離，相關足跡還在疫調中。

有關士林3例，副市長黃珊珊說明，從事房仲業的案18375感染源不明，1月19日先發燒，1月22日快篩陽性，Ct值19.6；同住的妹妹案18396在1月21日有症狀，也在1月22日快篩陽性，Ct值13.24，兩人分別到醫院做PCR後確診；媽媽案18441被匡列採檢後也確診，Ct值23，目前為止從足跡跟去過地方，看不出跟現有確診者接觸重疊狀況。

柯文哲表示，台灣要在好幾個縣市同時出現感染例，很多不明感染源，已經散到社區去，短期要應付沒那麼容易，社區感染在島內已經形成。

柯文哲指出，境外每天進來幾十名，台灣不可能永遠鎖國，他也沒什麼好抱怨，該來的還是會來，總是要應付，以前境外移入個位數，現在一天幾十個，劍潭收容所一下就爆滿，移入多，防不勝防，時間拉久一定破口，本來就預料中的事。

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