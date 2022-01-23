「罵總統1句話」秒被抓去關！土耳其女記者凌晨落網　恐坐牢4年

▲2015年，卡巴絲（Sedef Kabas）在法庭外接受其他記者訪問。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

土耳其知名記者卡巴絲（Sedef Kabas）在電視台直播上表示，「有一句很有名的諺語說，『戴王冠的人更聰明』，但我們都知道，這不是真的。牛登基了也不會變國王，只會把王宮變成牛舍。」她被指控污辱總統，22日凌晨2時在家被捕，最高恐怕面臨4年有期徒刑。

BBC等外媒報導，凱巴絲在反對派電視台「Tele1」說完這番言論後，還把這段話發表在推特上，但出庭時否認指控。在土耳其，污辱總統罪可能判處1至4年有期徒刑。

總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）首席發言人阿爾頓（Fahrettin Altun）形容，卡巴絲這番言論非常「不負責任」，「一名所謂的記者公然在電視頻道上污辱我們的總統，除了散布仇恨之外，沒有其他目的。」

▲土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）。（圖／路透）

「Tele1」總編輯亞納爾達格（Merdan Yanardag）批評，當局此舉是為了恐嚇記者、媒體及社會大眾，「她只因為一句諺語就在凌晨2點被捕，實在令人無法接受。」土耳其記者聯盟也砲轟，逮捕卡巴絲簡直是「對言論自由的嚴重攻擊。」

艾爾段2014年8月成為土耳其首位直選總統，此後高達數千人被指控污辱總統；他挺過2016年7月政變後，更頻繁被人權組織批評破壞媒體自由。「無國界記者」2021年新聞自由指數評估180國的媒體狀況，土耳其排名153。

艾爾段噤聲異議人士的手段也在海外引發反彈，導致土耳其與歐盟關係降到冰點，阻礙該國加入歐盟的可能性。

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