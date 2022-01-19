土耳其推正名　傳將向聯合國登記改用Türkiye

▲土耳其計畫將英文官方名稱從Turkey改成Türkiye。。（圖／路透）



中央社記者何宏儒安卡拉19日專電

獨立新聞媒體「中東之眼」報導，土耳其數週內將向聯合國登記，把國際認可的英文官方名稱從Turkey改成Türkiye。總統艾爾段認為這個字最足以提升國家民族文化和價值。

Türkiye即土耳其文的Turkey。據「中東之眼」（Middle East Eye）報導，土耳其政府只要通知聯合國註冊機構就可以改變登記的名稱，但是拉丁字母沒有Ü，這恐怕造成問題。

土耳其政府高階官員指出，安卡拉還沒有跟聯合國方面討論Ü的問題，該消息人士希望能夠找出解套之道。外界認為，也許用U代替Ü就可以解決。

受訪土耳其官員表示：「政府仍在考慮正名的確切時間，但是程序已經在走了。」

聯合國發言人指出，土耳其已就可能的正名與聯合國進行接洽。

報導引述發言人說：「土耳其常駐聯合國代表團已接洽聯合國禮賓處，查詢一旦要變更國家名稱的有關程序，不過我們尚未接獲正式聯繫。」

官方公報去年12月3日刊載總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）命令稱：「Türkiye最足以代表和體現土耳其民族文化、文明和價值。從現在起，出口品將以讓我國在國際貿易上引以為傲的Made in Türkiye（土耳其製造）取代Made in Turkey（土耳其製造）。」

公報指出，今後將在各領域運用代表「我們國家和民族擁有數千年歷史的Türkiye品牌」。為強化Türkiye品牌，各種活動與聯繫，尤其在與其他國家和國際組織機構的官方正式關係中，將以Türkiye取代Turkey、Turkei及Turquie等用詞，以凸顯其精確性。

民眾起先並不清楚政府推動此一倡議會認真到什麼程度，但是安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）、土耳其廣播電視公司國際頻道（TRT World）等國營媒體第一時間就在報導中全面換用Türkiye；總統府和外交部網站也都已改用Republic of Türkiye（土耳其共和國）。

支持正名人士將Türkiye與土耳其主權掛鉤。

「擺脫英文的侷限表述自己，已成為全球趨勢。」記者出身的TRT董事會成員阿特拉斯（Meryem Ilayda Atlas）說：「Türkiye是一個非常老但是對我們有意義的名稱。拜科技之賜，在英文裡使用Türkiye現在也沒什麼技術問題了。」

她強調：「仇外、伊斯蘭恐懼症有關的攻擊經常把土耳其比作火雞。維護國家聲譽也非常重要。」

英文的「火雞」（turkey）確實是許多土耳其人數十年來的痛。不願意具名的土耳其史家表示，過去不曾有人試圖正名。

這名史家說：「從媒體報導的批評中不難得知1930年代西方人把土耳其比成火雞到什麼程度，但是不曾有過正式倡議設法去解決，因為歐洲使用這名稱長達數個世紀，遠遠早於鄂圖曼帝國滅亡之前，義大利人把這個地區叫做Turkey。」

不過，由亞美尼亞裔土耳其語言學家尼桑揚（Sevan Nisanyan）所著、被視為最重要參考工具之一的「當代土耳其語詞源字典」認為，Türkiye源自義大利語或法語。

「當代土耳其語詞源字典」指出：「Türkiye由是義大利文Turchia或法文Turquie衍伸而來，意指土耳其人的國家。」

退休大使、在野共和人民黨（CHP）國會議員切維克茲（Unal Cevikoz）認為，其實不必那麼敏感看待土耳其的英文跟火雞之間的關連性。

他說，「火雞的土文Hindi不也被認為跟印度有關？我認為那些動作都是在浪費時間」、「也要把Türkiye用在沒有使用拉丁字母的俄羅斯文嗎？」

切維克茲指出，人盡皆知土耳其是舉世前5大旅遊目的地，「可以透過改變公眾印象來強化品牌」。

土耳其總統府通訊署上週推出HELLO! Türkiye活動，針對正名進行介紹。署長阿爾通（Fahrettin Altun）指出，安卡拉將設置Türkiye品牌辦公室加強推廣新名稱。

他呼籲公民社會、媒體和學界支持正名說：「我們可以通過與世界各地全面團結一致，來強化Türkiye這個商標。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘