她傳訊給男網友「遭判死刑」　全因褻瀆神明！庭上崩潰喊冤

▲巴基斯坦一名女子被指控，使用Whatsapp傳送褻瀆神明的訊息，遭法院判處死刑。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者吳美依／編譯

巴基斯坦26歲女子阿緹克（Aneeqa Ateeq）被指控使用臉書及WhatsApp傳送「褻瀆神祇」的訊息，19日遭法院判處絞刑。她出庭時否認所有指控，並且喊冤表示，自己是一名虔誠穆斯林，卻因為拒絕一名男網友，才遭對方設局報復。

《衛報》引述起訴書內容報導，2019年，阿緹克透過手機遊戲認識男網友，2人開始透過WhatsApp通訊，卻遭對方指控傳送諷刺先知的漫畫，議論神聖人物，並且傳送褻瀆神祇的內容，「蓄意玷汙穆斯林神聖正義的品格，並且污辱穆斯林的宗信信仰。」

巴基斯坦是一個伊斯蘭國家，擁有全球最嚴苛的宗教褻瀆法律，法官迫於輿論壓力，幾乎都會做出有罪判決，被告處境也非常危險，經常在被定罪前，就遭民眾殺害。上月，一名斯里蘭卡裔工廠員工撕掉貼在牆上的宗教海報，他因此被指控褻瀆神明，遭數百人活活打死並且焚屍。

美國國際宗教自由委員會（UCIRF）數據指出，巴基斯坦約80人因宗教褻瀆入獄，其中至少一半被判處死刑，但目前尚未執行。

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