她住集中檢疫所見「移工開門聊天、拿麥克風唱歌」　指揮中心：要查證

▲指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）



記者周姈姈／台北報導

本土疫情連環爆，就有1名網友因為接觸確診者被通知入住集中檢疫所，但檢疫所其他房間的外籍移工卻開著門聊天、拿起麥克風唱歌等，讓該網友嚇到不敢開門，直言「根本不是隔離，是大型感染現場」，對此，指揮中心於今日記者會還原影片時間點，而指揮官陳時中也表示「要查證」。

網友向《東森新媒體ETtoday》爆料，因接觸確診者而入住集中檢疫所，但檢疫所內的移工們卻隨意開門，在走廊上到處走，不僅開著門大聲聊天、視訊，跟其他房間的朋友串門子，還說要換房間，甚至還有人拿著喇叭、麥克風嗨唱，就像在開同樂會。

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她待在房間內拍下影片，透過房門可以聽到走廊上有移工在聊天，且聲音超大聲，還有開門關門的聲音，甚至還有人在唱歌，嚇到完全不敢開門，連早餐都不敢拿。

▲該網友入住集中檢疫所。（圖／網友提供，請勿隨意翻拍以免侵權）



她無奈表示，雖然有向1922反映，但對方僅回應「只能轉答」，而檢疫所單位只用人力不足來打發，「可以理解現在疫情突然大爆發，政府單位很辛苦，但這樣的情況讓其他人暴露在風險下根本不對，原本陰性都暴露在風險當中了，走廊也有監視器，但檢疫所根本沒人力去控管」。

針對此事，指揮中心發言人莊人祥於今日記者會回應，有3段影片是剪輯的，第一段是今天早上8~9點間，有音響開比較大聲，檢疫所工作人員有廣播制止、安全組有查看，沒人員外出；清晨有移工入住，有人員走動因此較吵雜；下午有閥門開啟加上正好是拿晚餐的時間，當然是有拍到其他房門沒關，但那幾間是沒人住的，是準備要提供給民眾住的房間，以上針對影片說明。

而指揮官陳時中也指出「相關影片外流要查證好，檢疫所的人員、警察同仁、監事都會非常嚴格，傳出這樣的訊息要查證，謹慎小心。」