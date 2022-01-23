高雄確診者2天2度跑萬丹找朋友　足跡曝：加油站、小吃店

記者游瓊華／屏東報導

台灣新冠肺炎本土疫情多點爆發，高雄昨（22）日增加14例，其中港區相關新增12例，而當中的案18399，跟案18211的公司員工有親戚關係，因知道消息後自行快篩結果呈現陽性確診。疫調指出，案18399曾在2天內南下屏東萬丹2次找朋友，屏東縣府也公布足跡，並匡列3人、足跡點亦完成清消作業。

▲高雄確診者2天2度跑萬丹找朋友，屏東縣府公布足跡「加油站、小吃店」。（圖／縣府提供，下同）



屏東縣衛生局疫調指出，案號「18399」曾於1月20日、21日二度至萬丹鄉找朋友，1月20日下午17時45分許至萬丹鄉和平東路一家飯湯店外帶，隔天21日晚間23時40分左右至萬丹鄉中興路二段大富加油站，相關足跡點均已完成消毒。

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屏東縣長潘孟安呼籲，高屏生活圈緊密，在疫情指揮中心公布高雄本土個案多和高雄港區有關後，縣府也緊急啟動「高雄港區篩檢專案」，在全縣設置北中南3處篩檢站，請1月12日後曾於高雄港區工作或足跡曾與確診者重疊的鄉親縣民朋友，1月24日前儘速到國仁醫院、茂隆骨科、南門醫院北中南3處篩檢站採檢，共同防堵疫情。另外，曾至相關場所的民眾自接觸日起14天進行自我健康監測，如有上呼吸道、腹瀉、嗅覺異常等症狀請盡速就醫。