快訊／房仲1家3口住士林　圓山飯店廚師職場快篩531人、353陰性

▲圓山飯店。（資料照／記者周宸亘攝）



記者黃巈禾／台北報導

台北市23日新增4例，1例在北投，3例在士林。北投的案18442是桃園西堤確診工讀生的老師；士林的則是房仲與他的妹妹、媽媽確診，感染源不明，目前針對房仲和在妹妹（圓山飯店擔任廚師）的接觸者與職場有做快篩，哥哥部分47人居隔9人陰性，妹妹職場快篩531人，其中353陰性。

北投1例部分，柯文哲表示，案18442是桃園西堤的接觸者，是1月14日確診的西堤工讀生的老師，老師在居隔期間有症狀，採檢後確診，這位老師目前在嘉義隔離，相關足跡還在疫調中。

有關士林3例，副市長黃珊珊說明，從事房仲業的案18375感染源不明，1月19日先發燒，1月22日快篩陽性，Ct值19.6；同住的妹妹案18396在1月21日有症狀，也在1月22日快篩陽性，Ct值13.24，兩人分別到醫院做PCR後確診；媽媽案18441被匡列採檢後也確診，Ct值23。

黃珊珊指出，目前為止從足跡跟去過地方，看不出跟現有確診者接觸重疊狀況，這是比較擔心的，因為還沒看到具體來源，不過哥哥跟新北市相關確診個案去同地方還在清查。

士林家戶感染目前疫調進度，案18375房仲男部分，47人居隔（含同住者及接觸者），目前採檢報告9人陰性，38人檢疫中；案18396在圓山飯店當廚師的妹妹，26位PCR，13位陰性，其他等結果，職場快篩531人，其中353陰性；另外，案18441的媽媽少出門、足跡單純 ，家人已被匡列隔離。