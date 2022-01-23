　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／房仲1家3口住士林　圓山飯店廚師職場快篩531人、353陰性

▲▼0608圓山飯店點燈。（圖／記者周宸亘攝）

▲圓山飯店。（資料照／記者周宸亘攝）

記者黃巈禾／台北報導

台北市23日新增4例，1例在北投，3例在士林。北投的案18442是桃園西堤確診工讀生的老師；士林的則是房仲與他的妹妹、媽媽確診，感染源不明，目前針對房仲和在妹妹（圓山飯店擔任廚師）的接觸者與職場有做快篩，哥哥部分47人居隔9人陰性，妹妹職場快篩531人，其中353陰性。

北投1例部分，柯文哲表示，案18442是桃園西堤的接觸者，是1月14日確診的西堤工讀生的老師，老師在居隔期間有症狀，採檢後確診，這位老師目前在嘉義隔離，相關足跡還在疫調中。

有關士林3例，副市長黃珊珊說明，從事房仲業的案18375感染源不明，1月19日先發燒，1月22日快篩陽性，Ct值19.6；同住的妹妹案18396在1月21日有症狀，也在1月22日快篩陽性，Ct值13.24，兩人分別到醫院做PCR後確診；媽媽案18441被匡列採檢後也確診，Ct值23。

黃珊珊指出，目前為止從足跡跟去過地方，看不出跟現有確診者接觸重疊狀況，這是比較擔心的，因為還沒看到具體來源，不過哥哥跟新北市相關確診個案去同地方還在清查。

士林家戶感染目前疫調進度，案18375房仲男部分，47人居隔（含同住者及接觸者），目前採檢報告9人陰性，38人檢疫中；案18396在圓山飯店當廚師的妹妹，26位PCR，13位陰性，其他等結果，職場快篩531人，其中353陰性；另外，案18441的媽媽少出門、足跡單純 ，家人已被匡列隔離。

►煮飯最強秘密武器

ET快訊
快訊／北市公布3確診足跡！曾去2間麥當勞、全聯
快訊／台中銀分行員工同住家人染疫　明暫停營業
莫德納幾乎沒了！　柯文哲：「只剩BNT」別挑三揀四
快訊／林姿妙宣布：停辦「歡樂宜蘭年」
快訊／宜蘭再+1！長榮鳳凰男櫃台「女友確診」　Ct值僅14
快訊／高雄已42例　陳其邁坦言：已傳染到第二波
快訊／鴻海子公司17人確診！　即起停工
快訊／北市+4本土！　3人住士林、1人北投
LIVE／北市+4！　柯文哲開記者會說明
陳時中：維持加強版二級警戒　滾動式檢討
台南市新增5足跡　3家名店公布
快訊／蘆洲男病毒量高　侯友宜：跟圓山確診者「同桌共餐」
快訊／桃園確診「宜蘭足跡公布」　清水地熱、羅東夜市
快訊／桃園增32例　「新增8公司」員工確診
快訊／長榮鳳凰酒店男櫃台確診！　足跡到過客運、超商、喜互惠
快訊／高雄爆量足跡曝！　好市多、漢神巨蛋、IKEA
第21期1/26開放預約第三劑　2/7起施打
LIVE／桃園今增32例　鄭文燦最新說明
快訊／蘆洲男確診Ct值19　4人聚餐完隔天喉嚨痛
快訊／新竹大量足跡公布！　遍布多家超商
快訊／圓山女廚師哥、友人足跡曝光　星巴克、瓦城

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／北市公布3確診足跡！曾去2間麥當勞　皇池溫泉御膳館、全聯

過年不開接種站！柯文哲：25日加開量能「只剩BNT」　民眾別挑三揀四

蘇貞昌領軍視察指揮中心　陳時中啟動保全醫療五大措施

快訊／房仲1家3口住士林　圓山飯店廚師職場快篩531人、353陰性

快訊／蘆洲男病毒量高　侯友宜證實：跟圓山案確診者「同桌共餐」

LIVE／北市+4！圓山飯店廚師一家感染源不明　柯文哲開記者會說明

快訊／蘆洲男確診Ct值19　4人聚餐完隔天喉嚨痛

長治鄉長高調秀尾牙餐會照片　民眾驚見鍾佳濱坐台下沒戴口罩

快訊／圓山女廚師哥、友人「病毒量高」　足跡曝光：星巴克、瓦城

快訊／默沙東新冠口服藥來了！　第一批預計明清晨抵台

耐心男用「泡麵編織成毛衣」　筷子+牙籤搞定！吃貨都服了

朴信惠「紅毯甜吻」崔泰俊..誓言講到哽咽　絕美婚禮曝光！「金嘆」李敏鎬等大咖都來了～

嗨咖貴賓狗窗前雀躍彈跳　柯基冷眼看：室友又開趴了

婦人喬車位「機車插2格中間」　正義哥阻止遭回：什麼資格管

住院遇阿伯狂掀門簾騷擾... 凌晨1點被偷看！嚇到睡不著

MAMAMOO頌樂飆高音唱《Let It Go》　《兩天一夜》成員爆揍吉祥物...頭罩掀開嚇瘋

耍帥一口氣乾滿杯伏特加　新北古拉格斯到廁所爆吐

不洗杯子？老婆氣炸剁香蕉　老公嚇爛秒清理求生慾爆棚

桃園一夜篩出63陽性！遠雄自貿港區「至少萬人採撿」

急著衝回家被問「買玩具喔？」萌柴煞車轉身大力點頭：對

快訊／北市公布3確診足跡！曾去2間麥當勞　皇池溫泉御膳館、全聯

過年不開接種站！柯文哲：25日加開量能「只剩BNT」　民眾別挑三揀四

蘇貞昌領軍視察指揮中心　陳時中啟動保全醫療五大措施

快訊／房仲1家3口住士林　圓山飯店廚師職場快篩531人、353陰性

快訊／蘆洲男病毒量高　侯友宜證實：跟圓山案確診者「同桌共餐」

LIVE／北市+4！圓山飯店廚師一家感染源不明　柯文哲開記者會說明

快訊／蘆洲男確診Ct值19　4人聚餐完隔天喉嚨痛

長治鄉長高調秀尾牙餐會照片　民眾驚見鍾佳濱坐台下沒戴口罩

快訊／圓山女廚師哥、友人「病毒量高」　足跡曝光：星巴克、瓦城

快訊／默沙東新冠口服藥來了！　第一批預計明清晨抵台

去年裝潢案量翻倍、價漲2成！　專家估「農曆年後還會再漲」

微軟砸1.9兆收購動視暴雪　Netflix高層這樣說

快訊／台鐵死傷事故！二水=濁水「線路中斷」　部分列車延遲

快訊／北市公布3確診足跡！曾去2間麥當勞　皇池溫泉御膳館、全聯

快訊／台中銀分行員工同住家人染疫　1／24暫停營業！

快訊／疫情延燒！高雄台鋁生活商場宣布：C區美食街今營業至14：00

新增確診數回落　大陸國家衛健委：過早解封易反彈

社會科記憶性背誦題目降低　試考生認為「難易適中」

房仲沒說！付斡旋後…發現是「露台外推加蓋」　可退？專家回應了

過年不開接種站！柯文哲：25日加開量能「只剩BNT」　民眾別挑三揀四

北捷府中站女被襲胸＋扯開上衣 「上身全裸」遭百公斤男壓倒狂毆

政治熱門新聞

若多點爆發「陳時中恐升三級警戒」　侯友宜：全面防堵

快訊／蘆洲爆確診「曾到台北用餐」　衛生局緊急疫調

快訊／亞旭中和廠隱匿支援桃園　新北急匡414人PCR結果出爐

LIVE／春節前疫情南北齊發　蘇貞昌赴疫情指揮中心

南港房仲、圓山飯店廚師是一家人　黃珊珊憂感染源不明

快訊／圓山女廚師哥、友人「病毒量高」　足跡曝光：星巴克、瓦城

北市確診+3　北市15：30召開記者會

蘇貞昌視察指揮中心「不升三級」原因曝光

蘇貞昌視察指揮中心　「國人戒慎不必恐懼」

快訊／北市Ct值10家庭主婦足跡曝光　曾到訪內湖好市多

快訊／默沙東新冠口服藥來了！　第一批預計明清晨抵台

快訊／蘆洲男確診Ct值19　4人聚餐完隔天喉嚨痛

快訊／新北公布確診足跡　板橋高鐵站、捷運西門、永寧、土城醫院

中央疫情圖表「桃園跟雙北一樣慘」　她開酸了

更多熱門

相關新聞

鴻佰科技17人確診！陳時中：加值園區即起停工

鴻佰科技17人確診！陳時中：加值園區即起停工

指揮中心今（23）日公布新增52例本土個案，其中遠雄自貿園區就佔30例，其中17例是鴻海集團子公司鴻佰科技員工，在全公司500人篩檢中驗出陽性。指揮官陳時中表示，亞旭所在大樓與其他公司動線重疊，不僅共用餐廳，交通車也採自由座，陽性率相對高。要求加值園區2棟大樓、3000人即起全面停工，同住家人也需進行加強版自主健康管理至1/25。

高雄確診者2天2度跑萬丹找朋友

高雄確診者2天2度跑萬丹找朋友

港區維修管線確診　急框同住家人

港區維修管線確診　急框同住家人

快訊／圓山女廚師哥、友人「病毒量高」　足跡曝光：星巴克、瓦城

快訊／圓山女廚師哥、友人「病毒量高」　足跡曝光：星巴克、瓦城

房仲自行採檢確診急通知親友！陳時中讚

房仲自行採檢確診急通知親友！陳時中讚

關鍵字：

影音

讀者迴響

熱門新聞

快訊／今增52例本土！另增37例境外移入

最寵老婆4星座男！Top 1有求必應

確診男高雄騎回台北　足跡網怕爆

若多點爆發「陳時中恐升三級警戒」　侯友宜：全面防堵

「升三級都難擋！」台大醫：建議兩招自救

澎恰恰亮存摺「已賺3000萬」！債主正面槓上

美：第3劑打mRNA疫苗　Omicron防護力最有效

泌尿醫警告：4種水別喝「放過夜細菌暴長」！

17歲男「賣腎買iPhone」　10年後現況曝

即／宜蘭礁溪某五星溫泉飯店「傳有人確診」！

板橋挖到「5000年巨大古木」！學者揭重要價值

怎會以為要升三級？醫喊不做這2事：升四級也沒用

阿諾肇事爆嚴重車禍！駕駛滿頭血

獨／咪妃結婚了！　熱戀3月閃嫁型男老公

陳嘉玲的小朋友長大了！謝盈萱曝「俗女寶寶」近況

更多

最夯影音

更多
耐心男用「泡麵編織成毛衣」　筷子+牙籤搞定！吃貨都服了

耐心男用「泡麵編織成毛衣」　筷子+牙籤搞定！吃貨都服了
朴信惠「紅毯甜吻」崔泰俊..誓言講到哽咽　絕美婚禮曝光！「金嘆」李敏鎬等大咖都來了～

朴信惠「紅毯甜吻」崔泰俊..誓言講到哽咽　絕美婚禮曝光！「金嘆」李敏鎬等大咖都來了～

嗨咖貴賓狗窗前雀躍彈跳　柯基冷眼看：室友又開趴了

嗨咖貴賓狗窗前雀躍彈跳　柯基冷眼看：室友又開趴了

婦人喬車位「機車插2格中間」　正義哥阻止遭回：什麼資格管

婦人喬車位「機車插2格中間」　正義哥阻止遭回：什麼資格管

住院遇阿伯狂掀門簾騷擾... 凌晨1點被偷看！嚇到睡不著

住院遇阿伯狂掀門簾騷擾... 凌晨1點被偷看！嚇到睡不著

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面