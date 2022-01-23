獨／入住集中檢疫所！移工「開門爽聊天」到處晃　還拿麥克風唱歌

記者施怡妏／綜合報導

近期台灣本土疫情不斷爆出，一名網友因為接觸確診者，被通知入住集中檢疫所，但檢疫所其他房間的外籍移工，無視防疫規定，開著門大聲聊天，到其他房間跟好友串門子，甚至還拿起麥克風唱歌，彷彿在開同樂會一樣，她嚇到不敢開門，連早餐都不敢拿，「根本就不是隔離，是大型感染現場！」

網友向《東森新媒體ETtoday》爆料，因接觸確診者而入住集中檢疫所，但檢疫所內的移工們卻隨意開門，在走廊上到處走，不僅開著門大聲聊天、視訊，跟其他房間的朋友串門子，還說要換房間，甚至還有人拿著喇叭、麥克風嗨唱，就像在開同樂會。

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▲該網友入住集中檢疫所。（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

她待在房間內拍下影片，透過房門可以聽到走廊上有移工在聊天，且聲音超大聲，還有開門關門的聲音，甚至還有人在唱歌，嚇到完全不敢開門，連早餐都不敢拿。

她無奈表示，雖然有向1922反映，但對方僅回應「只能轉答」，而檢疫所單位只用人力不足來打發，「可以理解現在疫情突然大爆發，政府單位很辛苦，但這樣的情況讓其他人暴露在風險下根本不對，原本陰性都暴露在風險當中了，走廊也有監視器，但檢疫所根本沒人力去控管」。

根據我國防疫規定，檢疫者活動範圍以自己的檢疫房間為限（可開窗），未經許可不可離開自己的檢疫房間或進入其他檢疫者房間，且必須於自己的房間內用餐，倘違反規定未經許可離開自己的檢疫房間，將依法處以罰鍰。