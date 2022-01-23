LIVE／台北圓山、宜蘭五星飯店員工皆傳確診　陳時中最新說明

生活中心／綜合報導

亞旭電腦累積70人染疫，昨擴大採檢2000人，桃園市長鄭文燦今（23）上午預告，「會新增確診個案」；台北圓山飯店昨晚傳廚師確診，北市府證實該廚師與同住家人皆染疫；宜蘭縣五星級酒店與新北市蘆洲區皆爆出有新增確診者。外界一直有升三級警戒呼聲，今中午蘇揆視察指揮中心前受訪仍不鬆口是否升級，但說「戒慎不必恐懼」呼籲國人盡快打疫苗。有關疫情最新發展與防疫措施，指揮中心指揮官陳時中下午記者會將說明。

本土疫情一開始從北部，桃機清潔員、手推車員與照服員家人一路燒到聯邦銀、西堤，直到亞旭電腦工廠個案大爆發，一夜增加60名工廠人員確診，目前相關確診本土超過200例；另一方面，南部則是一家三口確診，引發高雄港群聚案，三天下來個案已經超過20例。

除了桃園、高雄兩大案外，台北圓山飯店昨晚傳出一名20多歲西點女廚師確診，Ct值13，台北市政府與指揮中心皆證實此事；今（23）日台北市又公布一名房仲染疫，為女廚師家人。宜蘭礁溪也傳出五星級酒店有人確診，但宜蘭縣政府不承認也不否認。新北市蘆洲今傳出1名確診個案，該個案自稱曾到過台北市與朋友用餐，得知友人確診後，自行篩檢陽性。

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▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）