妻嗆「沒安全感」！車房都她的「再要100萬」　夫怒：這三字真好用

▲面對妻子的無理行徑，原PO直接氣炸，「安全感這三個字真他x的好用」。（示意圖／CFP）

記者謝欣辰／綜合報導

夫妻之間的財產分配，都需要雙方理性溝通，不然容易造成婚姻裂痕。有位網友就在《匿名公社》表示，自己的房子車子都已經登記在妻子名下，「只因為她說沒有安全感」，沒想到妻子現在生完小孩，又再要100萬，讓原PO忍無可忍「安全感這三字真他X的好用」。

原PO一開頭就怒嗆，「女人只要嗆出安全感，好像大家都要買單一樣」，並開始說道，妻子結婚前說需要安全感，所以房子要登記自己名下，「否則就是不愛她」，連丈母娘也幫腔「不然不嫁女兒」，婚後原PO買車，妻子又以「怕你亂跑，我沒安全感」為由，也要將車子登記她的名字。

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但原PO沒想到的是，妻子生完小孩後又故技重施，「她嗆我媽說，要給她100萬，否則孩子要跟娘家姓」，並表示婆家什麼都沒做，就有個孫子對她來說不公平，原PO雖然也明白，孩子是老婆辛苦懷胎忍痛生下來的，「但我覺得她真的太過分」，不過妻子又邊哭邊說，「只是想要有個安全感」。

原PO無奈表示，老婆嫁進來後，辭掉工作，住在婆家安心養胎，什麼家事都不用做，「我跑車回來還要面對髒亂的房間，然後被她罵都不陪她」，原PO也直言，自己的家庭非常平凡，「連老婆要住月子中心，都是我先跟同事借錢」，但妻子完全不體諒他辛苦，「一開口就是100萬，不給就不讓我媽看孫子，也不回家」，原PO氣炸，「是想逼死我嗎？就因為那該死的安全感？」

貼文一出，網友們紛紛勸原PO放生，「這種女人眼高手低，情緒勒索第一名，放生吧」，「那不叫安全感，那叫敲竹槓」，「妳老婆是找長期飯票，不是找老公」，但也有網友質疑，「那你為什麼要娶她呢」，「這跡象怎麼會現在才看的出來」，「你一開始就應該跟她講清楚」引發討論。