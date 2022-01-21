尪被三寶撞身亡！妻心碎「結婚20年沒合照過」　神P圖逼哭網

▲黃妻淚嘆，和老公沒有一張合照。（圖／翻攝自爆廢公社）

記者周亭瑋／綜合報導

桃園82歲沈姓駕駛昨失控暴衝，追撞停等紅燈的兩輛機車，其中黃姓騎士送醫不治。憾事發生後，妻子心碎表示，在一起快20年，現在才發現連一張合照都沒有，於是希望神人幫忙P圖。這段話讓上萬網友鼻酸，也有熱心攝影師暖救援。

高齡82歲沈男20日駕駛銀色自小客車，沿楊梅區幼獅路直行往永美路方向，怎料行經幼獅路一段與青山一街口時，突然失控追撞停等紅燈的黃姓騎士，又往前側撞23歲林姓男騎士，導致兩車噴飛數十公尺遠，造成4人受傷送醫，黃男傷重不治。

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面對突如其來的噩耗，黃妻在爆廢公社心痛發文，「在一起快20年，才發現沒有一張跟先生的合照，懇求各位P圖大神，可以幫我跟先生的照片同框嗎？」

▲攝影師幫忙P圖。（圖／翻攝自爆廢公社）

上萬網友看完忍不住哽咽，紛紛湧入留言「加油哦！知道一定很難熬過...請節哀」、「保重身體！加油」、「快過年了節哀」、「媽咪加油！跟著兒子好好的活下去，這是妳老公最想要的」、「加油！請節哀！未來的路還很長」。

另外，還有熱心攝影師幫忙P圖，讓一家人在照片中團聚，不少人一看再度紅了眼眶，「這張超棒的，希望版版能盡快走出傷痛」、「這張好棒」、「好厲害，棒棒」、「看完合照有想哭的衝動」。