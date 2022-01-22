老公去見網友！人妻嘆「我45歲了」：他遇到別人，能不暈嗎？

▲「老公去找網友了」，原PO不禁開始胡思亂想。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者謝欣辰／綜合報導

夫妻之間雖然信任感很重要，但是否也代表什麼事都不能過問？有位網友在《匿名公社》表示，「老公去見網友了」，剩自己一人待在家，卻也不禁開始胡思亂想。

原PO一開頭就說道，老公去見網友，「我該怎麼辦呢？」並表示自己的內心就跟外面的天氣一樣「都在下著雨」，雖然老公說只是去送書給網友，原PO自己是百分之八十相信他，「但如果有下次，會不會就不只是送書而已？」，原PO越想越自卑，「我45歲了，那位網友比我年輕漂亮的機率非常高，能不暈嗎？」

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貼文一出，網友們紛紛安慰原PO，「我也去見過網友好幾次，老婆我都沒帶去，不過對方是男的我也是男的」，「說不定真的是單純送書啊」，「45還好，保養得宜還是很迷人的，多愛自己一點」，「45歲不代表沒有魅力，不要把自己變成黃臉婆，身材要保持好，那妳見網友時，老公也會緊張」。

也有網友認為原PO如果擔心，就應該跟著去，「如果害怕信任會得到意外的傷害，那就跟緊他」，「跟著一起去，他沒找你去，你可以自己說要跟著去」，原PO最後也在文末謝謝大家的意見，並補充「老公的網友是玩手遊認識的，對方也是一名有小孩的人妻」，原PO因為不想緊迫盯人所以沒跟去，「他如果已經走心了，我強求也沒有用」，但因為老公最近手機都不離身，所以才讓她不免有心酸的感覺，只好寫個文解解悶。