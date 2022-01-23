尷尬！東瀛戰神GT-R拋錨成「高檔路障」　警好心幫推車解圍

▲黃男愛車Nissan GT-R日前在台中火車站附近拋錨，造成塞車。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

彰化縣黃姓男子日前開著有「東瀛戰神」之稱的Nissan GT-R到台中遊玩，未料行經台中火車站時，卻突然拋錨在路中央，造成後方車輛回堵大塞車，警方獲報到場時，黃男一臉尷尬地向警方說可能是引擎過熱導致無法發動，而修車師傅又無法立即到場，員警得知後立刻協助將車輛推至路旁停放，恢復道路車流順暢，黃男不斷感謝警方協助，並保證會馬上替愛車做詳細車檢。

台中市第三警分局立德派出所員警朱國彰、何誠晉16日執行巡邏勤務時，發現鄰近火車站的復興、大智路口車輛阻塞情形嚴重，連忙下車察看是否發生交通事故，才會遭成車輛回堵，沒想到竟是一輛素有「東瀛戰神」之稱的跑車Nissan GT-R在路中拋錨。

黃姓車主一臉尷尬地表示，愛車疑似引擎過熱無法發動，當下他立即通知修車廠趕來現場，但師傅還需要一段時間才能抵達。臺中火車站周遭車流量本來就大，又適逢假日，黃男愛車直接佔據了一個車道，馬上造成了塞車回堵。

警方眼見修車廠無法立刻到場排除故障，便當機立斷協助黃男將車輛先移至路邊，配合義交疏導，沒多久就排除交通阻塞的問題。黃男向警方的協助表達感謝，他稱自己從彰化來台中訪友，一路開來都沒有異狀，沒想到竟突然在路中間熄火，過去愛車不曾發生類似情形，保證一定會幫車輛做個詳細的檢查，對於自己造成大塞車也很不好意思。

▲警方協助黃男將車輛推至路旁。（圖／民眾提供）

警方表示，今年加強重要節日安全維護工作期間，警方持續落實治安平穩、交通順暢、民眾安心的工作主軸，讓民眾安心迎接新年，警方呼籲民眾駕駛汽機車外出時，必定要事先檢查車輛狀況及油量，以免半路拋錨或發生事故，造成生命財產安全。另近日疫情出現變化，請民眾遵守相關防疫規定，外出時務必做好防護工作，保護自己也保護他人。