武嶺機車拋錨、華崗轎車爆胎　南投警副所長扮黑手救援

▲遊客開車至仁愛鄉山區爆胎求助無門，派出所副所長林存禮協助換胎脫困。（圖／翻攝「南投縣政府警察局仁愛分局」臉書粉專）

記者高堂堯／南投報導

新北市陳姓男子於新年元旦當天騎機車上合歡山武嶺看日出，台南市湯姓女子本周日（9日）則開車赴仁愛鄉華崗地區的宮廟參拜，怎料陳男的機車拋錨，湯女的車輪爆胎而受困在車上過夜；所幸2人都獲得當地榮興派出所副所長林存禮及時協助，更換機車電瓶和汽車車胎，順利脫困下山返家。

仁愛警分局指出，1日上午10時30分接獲陳姓男子報案，表示機車無法發動、不知如何下山；林存禮趕抵現場，得知陳男來自新北市新店區，當天騎乘普通重型機車前往武嶺觀看日出，回程時在台八線100公里處稍作休息後，機車即無法發動，於是林存禮先協助陳男將機車推到位於台八線97.6公里處的榮興派出所。

▲男子獨赴武嶺觀日出卻機車拋錨，暖警化身黑手及時救援。（圖／翻攝「南投縣政府警察局仁愛分局」臉書粉專）

林存禮檢查後發現是機車電瓶無法蓄電，用自備工具拆下電瓶並提供快速充電約30分鐘後，電瓶電壓終於恢復正常，機車亦能發動；陳男對於在人煙罕至的高海拔深山地區，警察不但隨叫隨到，還會修車排解問題，感到不可思議，也十分感佩警方為民服務的精神。

仁愛分局另於10日早上9時30分接獲湯姓女子報案，稱其車輛爆胎、受困車內，林存禮獲報後馳赴現場，才知道湯女9日晚間20時30分，就從台南市安平區獨自駕車欲前往華崗地區的宮廟朝拜，行經台八線95.3公里處時，右前輪因輾壓路上尖銳石塊而爆胎拋錨，打道路救援及梨山地區修配廠電話後卻無法提供即時救援，只能在車上度過寒夜，隔天不得已打電話報警求助。

▲▼陳姓騎士和湯姓女子對山區警方的即時協助甚表感激。（圖／翻攝「南投縣政府警察局仁愛分局」臉書粉專）

林存禮立刻協助湯女更換自小客車的備胎，才得以駛離現場，並請湯女進入派出所內、供給熱湯及餐點；湯女滿懷感激地說：「道路救援和換胎師傅都不來，警察卻一通電話馬上來，有你們真好。」林存禮謙虛表示：「警察也不是全能的，但是在高山上遊客遇到了問題，警方會儘量想辦法幫忙解決，讓遊客能安心。」

分局表示，林存禮本身精通水電工程，在榮興地區除自修派出所內水電，還常幫助附近居民及遊客，樂於助人的名聲在人煙罕至的高海拔深山地區，早已家喻戶曉；仁愛警分局長莊順智表示，林存禮的高度服務熱忱足堪所有同仁表率，將利用集會時機予以嘉勉表揚。