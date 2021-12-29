國道得來速？高速公路旁「高麗菜1袋100」他嚇歪　真相曝光網讚翻

▲男子舉牌並非真的在賣菜。（圖／翻攝自爆廢公社）



記者黃可昀／綜合報導

高速公路上竟然有人在賣菜？一名男子昨天早上開車上班，行經高速公路時，瞥見路旁有名男子舉著黃色紙板上下揮動，仔細一看上頭竟寫著「高麗菜一袋100元」，難道真的有人賣菜賣到高速公路來？

原PO在臉書社團「爆廢公社」貼出影片，28日早上8點多，高速公路上車輛疾駛而過趕著上班，路旁卻有一名男子揮動著黃色紙板，似乎是在提醒其他駕駛注意，原PO駛經男子時放慢速度看了一眼，發現紙板上竟寫著「高麗菜一袋100元」，當下他有點難以置信，高速公路旁不應該出現人，更何況是賣菜。

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在原PO訝異的同時，男子前方約150公尺處停著一輛發財車，上面堆滿貨物並用網子蓋住綑綁，原來那個人並不是在高速公路上賣菜，而是準備載高麗菜去賣，結果車子在高速公路上故障拋錨，暫時停到路肩，擔心其他駕駛在高速公路開快沒注意到，所以在發財車後方舉牌警示，提醒其他駕駛不要撞到路旁的發財車。

▲原來是車子拋錨，舉牌警示後方車輛。（圖／翻攝自爆廢公社）



網友紛紛笑回，「國道得來速嗎」、「拋錨閒著也是閒著，不如利用時間做生意」、「怕後方撞上，拿車上比較亮的板子提醒用路人～很OK啊」、「可能是車拋錨，沒有三角錐，拿板子警示」、「請問還有嗎？我晚點上去」、「好便宜！我今天買一顆80！應該麻煩你代購」、「利用手邊物品來提示後方車輛的行為值得讚賞，達到減少後方追撞發生的機率。」原PO透露，得知對方是車子故障後，他就主動撥打1999專線回報，提醒其他駕駛遇到這狀況不要隨便停車，幫忙打電話求助是最安全的方式。