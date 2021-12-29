　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

國道得來速？高速公路旁「高麗菜1袋100」他嚇歪　真相曝光網讚翻

▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲男子舉牌並非真的在賣菜。（圖／翻攝自爆廢公社）

記者黃可昀／綜合報導

高速公路上竟然有人在賣菜？一名男子昨天早上開車上班，行經高速公路時，瞥見路旁有名男子舉著黃色紙板上下揮動，仔細一看上頭竟寫著「高麗菜一袋100元」，難道真的有人賣菜賣到高速公路來？

原PO在臉書社團「爆廢公社」貼出影片，28日早上8點多，高速公路上車輛疾駛而過趕著上班，路旁卻有一名男子揮動著黃色紙板，似乎是在提醒其他駕駛注意，原PO駛經男子時放慢速度看了一眼，發現紙板上竟寫著「高麗菜一袋100元」，當下他有點難以置信，高速公路旁不應該出現人，更何況是賣菜。

[廣告]請繼續往下閱讀...

在原PO訝異的同時，男子前方約150公尺處停著一輛發財車，上面堆滿貨物並用網子蓋住綑綁，原來那個人並不是在高速公路上賣菜，而是準備載高麗菜去賣，結果車子在高速公路上故障拋錨，暫時停到路肩，擔心其他駕駛在高速公路開快沒注意到，所以在發財車後方舉牌警示，提醒其他駕駛不要撞到路旁的發財車。

▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲原來是車子拋錨，舉牌警示後方車輛。（圖／翻攝自爆廢公社）

網友紛紛笑回，「國道得來速嗎」、「拋錨閒著也是閒著，不如利用時間做生意」、「怕後方撞上，拿車上比較亮的板子提醒用路人～很OK啊」、「可能是車拋錨，沒有三角錐，拿板子警示」、「請問還有嗎？我晚點上去」、「好便宜！我今天買一顆80！應該麻煩你代購」、「利用手邊物品來提示後方車輛的行為值得讚賞，達到減少後方追撞發生的機率。」原PO透露，得知對方是車子故障後，他就主動撥打1999專線回報，提醒其他駕駛遇到這狀況不要隨便停車，幫忙打電話求助是最安全的方式。

►宜蘭悅川酒店1泊2食激殺4.6折！

ET快訊
快訊／交通部要修法「重罰酒駕」！　罰則出爐
張庭、林瑞陽遭凍產！　官方首曝調查進度：金額巨大
現場慘狀曝！　國道1號「9車撞一團」1命危
跨年夜「最冷下探13度」！　降雨熱區出爐
瑞莎硬起來！　12字宣布正面交鋒
快訊／國道1號「6車連環撞」！　嚴重回堵
快訊／王子爆熱戀郭雪芙！　2人同步發聲了
不只迪士尼撤台！　「這頻道」明年4月停播
快訊／漢翔水楠機場工廠「集塵器爆炸」！　多人受傷
張庭、林瑞陽26億資金遭凍結！　國台辦回應了
快訊／台中漢翔工廠爆炸！　1命危送醫搶救

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

5年級神店「香雞城」創辦人賣手扒雞配方 知名企業喜收

交通部要修法「重罰酒駕」！累犯時限延長　10年內被抓2次罰9萬

冷氣團發威「大霸尖山」換銀裝　山友見美景驚呼：值得了

菜鳥媳婦「掏腰包訂年菜」後悔了！苦主悲喊：過年水很深

春節台鐵車票開搶！東線「一晚賣出31萬張票」　西線今晚開賣

今晚鋒面＋冷空氣接力襲台！跨年夜「最冷下探13度」降雨熱區曝

最young跨年在台南　台南跨年活動交通資訊一次看完！

EMU3000第一天上路就落漆！台鐵揭「廁所門故障」原因

「嘉玲」再現身！校園連4天無新增個案　總數維持938例

手機關機躲4天　屏東肺結核看護 找到了　

大車司機拍攝駕駛視野曝死角區　見多處遮蔽...誠心呼籲：請遠離

吳念真悼陳松勇吐「四大福氣、兩虧欠」　看護Yule淚憶「爸爸」：他對我很好...

水鹿「遭4流浪狗追趕」直衝民宅　屋主喝斥驅趕！牠嚇到腿軟急逃竄

《華燈初上》危機篇預告

百萬名車國5亂飆鬼切狂逼車！　受害駕駛趕殯儀館：擋白事會衰

瑞莎遭家長指控斂財「8選手集體解約」　挺31週孕肚心碎：我不收費教所有孩子

被插隊氣瘋怒朝對方吐口水引戰　2人互毆他倒地轉身抄球棒逆轉！

她住1晚「原價近3萬」超雷溫泉館　枕頭有髒汙...與蜘蛛、蛞蝓齊泡湯

全家人過馬路...酒駕男高速衝來　死者伸手想護女兒下秒被撞飛

拖鞋小弟「走溼答答樓梯」大滑倒　換完衣服又摔！動作像複製貼上

5年級神店「香雞城」創辦人賣手扒雞配方 知名企業喜收

交通部要修法「重罰酒駕」！累犯時限延長　10年內被抓2次罰9萬

冷氣團發威「大霸尖山」換銀裝　山友見美景驚呼：值得了

菜鳥媳婦「掏腰包訂年菜」後悔了！苦主悲喊：過年水很深

春節台鐵車票開搶！東線「一晚賣出31萬張票」　西線今晚開賣

今晚鋒面＋冷空氣接力襲台！跨年夜「最冷下探13度」降雨熱區曝

最young跨年在台南　台南跨年活動交通資訊一次看完！

EMU3000第一天上路就落漆！台鐵揭「廁所門故障」原因

「嘉玲」再現身！校園連4天無新增個案　總數維持938例

手機關機躲4天　屏東肺結核看護 找到了　

漢翔工廠發生粉塵氣爆「七人送醫！」　國機國造進度受關注

「山後諸縣不能是次等公民！」　沈富雄建議改1都13市3特區

5年級神店「香雞城」創辦人賣手扒雞配方 知名企業喜收

投資+保障一站購足！「好好退休準備平台」基金續扣24期享全平台終身免手續費

交通部要修法「重罰酒駕」！累犯時限延長　10年內被抓2次罰9萬

「iPad現神秘金髮男」本月少女爆熱戀男偶像　公司傻眼：那她堂哥

移工遭捲入機台顱內出血慘死　資源回收場業者被起訴

忍15度低溫偷五倍券　因為穿了這個8小時就落網

獨 ／ 陳昭姿曝柯文哲支持特赦陳水扁　「他山之石可以攻錯」

張庭、林瑞陽公司涉案！官方首曝調查進度「涉案人多且金額巨大」

生活熱門新聞

陳玉珍情路坎坷　自爆9年沒做愛背後原因

好市多買65吋電視「搭公車扛回家」很寒酸！網卻推爆

孔二小姐「極密千萬遺產」曝光！　沒人繼承恐充公

車主亂停車　還寫字嗆：你動我告

波蘭正妹5歲就說「我是台灣人」　回憶在台時光淚崩

小粉紅月薪3000很驕傲　館長驚：在台灣會死耶

今變天2地區有雨！冷空氣明接力陪跨年　連假天氣曝

「瑞莎妳給太多了啦！」資深公關幫喊冤

尾牙吃漢來！1人繳300「一堆女同事放棄」　內行秒懂

準時下班　她被主管酸「怎麼敢」

犯車關！4生肖跨年注意血光　穿這顏色衣服避災

「存錢玩交換禮物」被全班嘲笑：我討厭聖誕節

4星座跨年小心破財　第3名下班快回家！帶這物擋煞

4星座2022偏財運驚人　亞軍可望有「宇宙大獎」

更多熱門

相關新聞

日月潭請靠右　埔里警推元旦連假順暢通關密語

日月潭請靠右　埔里警推元旦連假順暢通關密語

元旦3日連假即將到來，埔里警分局因應出遊車潮，將於省道台14線中潭公路與台21線交會路段（埔里鎮愛蘭橋南端），自12月31日上午10時起至111年1月1日下午3時止，設置前往日月潭方向的專用道，並提出「順暢通關密語」：「日月潭請靠右、回家高速走北山」。

司機酒駕「撞死3姊弟」！家人慟：生命破碎了

司機酒駕「撞死3姊弟」！家人慟：生命破碎了

南仁湖服務區公益日　義賣10萬助偏鄉小學

南仁湖服務區公益日　義賣10萬助偏鄉小學

獨／中山高天外飛來雙人床墊　嚇壞後車急閃險釀禍

獨／中山高天外飛來雙人床墊　嚇壞後車急閃險釀禍

國3休旅車追撞轎車起火　10分鐘燒成廢鐵

國3休旅車追撞轎車起火　10分鐘燒成廢鐵

關鍵字：

國道高速公路高麗菜拋錨

讀者迴響

熱門新聞

陳玉珍情路坎坷　自爆9年沒做愛背後原因

直擊《木曜》溫妮當街激吻熊抱！

直擊王子路邊「激吻撫摸郭雪芙」

郭雪芙、王子驚爆熱戀！

陳松勇料到會爭產：爸爸保護妳

蝦皮店到店「取消0元免運」！網見價格笑了：還是賺

溫妮認了交往「億級男友」！

張庭夫妻出事爆26億資金遭凍結　林瑞陽首發聲

「同志天菜」主持人爆9年婚變！

一線主播搞車震　驚天八卦嚇歪許聖梅

陳松勇二弟氣「從來不講哥哥狀況」！對遺產沒半句話

狠愛演牛排影片被指像艾莎門　親上火線反駁

「退房該掃光備品嗎」內行曝1物必拿！房務解密

人妻太寂寞「求尪納妾」他連娶3個

綜藝天王星二代家教大比拼！

更多

最夯影音

更多
大車司機拍攝駕駛視野曝死角區　見多處遮蔽...誠心呼籲：請遠離

大車司機拍攝駕駛視野曝死角區　見多處遮蔽...誠心呼籲：請遠離
吳念真悼陳松勇吐「四大福氣、兩虧欠」　看護Yule淚憶「爸爸」：他對我很好...

吳念真悼陳松勇吐「四大福氣、兩虧欠」　看護Yule淚憶「爸爸」：他對我很好...

水鹿「遭4流浪狗追趕」直衝民宅　屋主喝斥驅趕！牠嚇到腿軟急逃竄

水鹿「遭4流浪狗追趕」直衝民宅　屋主喝斥驅趕！牠嚇到腿軟急逃竄

《華燈初上》危機篇預告

《華燈初上》危機篇預告

百萬名車國5亂飆鬼切狂逼車！　受害駕駛趕殯儀館：擋白事會衰

百萬名車國5亂飆鬼切狂逼車！　受害駕駛趕殯儀館：擋白事會衰

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面