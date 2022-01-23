台南安平開台天后宮　「金虎獻瑞～墨寶呈祥」迎春活動大受歡迎　

▲安平開台天后宮邀請國內6位書法藝術界名師，於23日上午10時在廟埕現場揮毫贈送墨寶，廟方精心設計的「金虎獻瑞」紅包袋，也在現場分贈予各方善信及各界遊客與之結緣。（圖／記者林悅翻攝，下同）





記者林悅／台南報導

為迎接即將到來的農曆壬寅新春，安平開台天后宮邀請國內6位書法藝術界名師，於23日上午10時在廟埕現場揮毫贈送墨寶，廟方精心設計的「金虎獻瑞」紅包袋，也在現場分贈予各方善信及各界遊客與之結緣。

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廟方並預告每四年一科為媽祖聖誕所舉辦的宗教民俗文化活動「安平開台天后宮開台天上聖母湄洲進香回鑾遶境」大典，也即將於國曆4月9、10日隆重登場，歡迎各界蒞臨觀禮。

安平開台天后宮主委盧友禮指出，安平開台天后宮主祀於1661年由開台英雄延平郡王鄭成功奉請湄洲天上聖母駐駕安平庇佑台灣，媽祖慈悲神威顯赫，信徒滿天下，除了觀光勝地「安平古堡」外，還位近400年前荷蘭人在安平所建的台灣第一街之旁，宗教文化與觀光美食的連結，信徒及遊客眾多，因此香煙繚繞、香火旺盛。

安平開台天后宮總幹事林國明表示，迎接壬寅年的新春活動「金虎獻瑞～墨寶呈祥」，現場揮毫贈送墨寶活動，邀請國內6位書法藝術界名師蒞臨，機會難得，現場民眾亦可挑選楹聯對句，禮請書墨大師贈字，活動於中午12時圓滿結束。

廟方禮請國內書法藝術界名師，包括有盧柏榕、洪麗里、莊崑謨、李建諭、劉素蘭、林明志等6位老名師蒞臨揮毫贈字，廟方專為壬寅虎年精心設計的紅包袋也將分贈送予前來參拜聖母信徒的遊客結緣，希望紅色的春聯與「金虎獻瑞」的紅包袋，能為大家帶來喜氣及吉兆，一起歡喜迎新！

林總幹事表示，安平開台天后宮暨轄境十角頭廟，目前已經為聖母的上香山的祭祖大典，緊鑼密鼓籌辦各項相關事宜。此祭祖大典全名「安平開台天后宮開台天上聖母湄洲進香回鑾遶境」的宗教文化活動，也讓台南市政府認證並榮獲列為「台南市無形文化資產」殊榮，其意義不僅是表達天上聖母孝道的精神，且科儀的內容、規模其莊嚴隆重，和來自跨縣市友廟的共同參與，相信壬寅上香山的祭祖大典將會特別有看頭，敬請各界拭目以待，也期待大家共同來參與這次安平迓媽祖！