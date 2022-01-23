創意紅包大師展演　台南水道博物館籲請民眾防疫健康過好年

▲水道博物館以健康為主題，以虎年元素，搭配水道特色，設計了「雄壯威虎」、「虎媚動人」、「愛老虎油」三款創意紅包袋限量發放遊客。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

春節即將到來，以推動健康生活為企業責任的南良集團與台南山上花園水道博物館合作，在年節期間，推出「真愛健康，健康過年」活動，除每日發放造型可愛虎年特製紅包袋以外，並規劃書法、武術、詩經吟誦、音樂演奏等活動，帶領入園民眾由內在心靈到而外在身體，建立健康新生活。

文化局長葉澤山指出，今年的春節連假長達9天，但受制於疫情，今年大多數民眾只能在國內過年，文化局在各區遍地開花，除了鹽水月津港燈節、龍崎空山祭，還有市區古蹟景點都有安排精彩活動外，最近相當熱門的山上花園水道博物館，因為擁有廣闊的戶外空間，加上有多樣化的親子設施，以及豐富的植栽，也是親子走春的最佳場所。

[廣告]請繼續往下閱讀...

搭配春節活動，今年水道博物館以健康為主題，並在南良集團協助下，以虎年元素，搭配水道特色，設計了「雄壯威虎」、「虎媚動人」、「愛老虎油」三款創意紅包袋，以及「虎哩勇建」福卡，在春節期間，限量發放給遊客，在過年能有好彩頭。

南良集團蕭登波總裁表示，疫情在全球已經發酵了2年，大幅改變了原有的經濟、社會型態，人們除了做好防疫，也要學著與疫情共存，建立健康的觀念與生活型態，這次春節與水道博物館聯合舉辦的「真愛健康，健康過年」新年活動，邀請「真愛大健康—六藝學苑」大師在春節期間展演，希望能夠讓更多人體認到健康的重要性。

水道博物館指出，在六藝學苑團隊協助下，此次邀請蕭季慧、汪山河兩位書法家現場揮毫，施政忠、吳木村、林溪南三位武術名家到場演練，以及施子檀老師詩經吟唱，還有林文及施秉鎰老師音樂演奏，精彩多元活動，讓民眾在遊憩時，也能有所收穫，歡迎全國遊客把握難得機會，前來水道走春。