台南「警界新星」　冒雨執行學測交管收到民眾真誠的「謝卡」暖意在心

▲在路口冒雨指揮交通的警大甫畢業分發至台南市警二分局巡官江昀龍，意外收到學測家長的「謝卡」內心感動將成為他未來打拼的動力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南一名婦女考生家長22日下午，冒著風雨走向疏導交通的巡官江昀龍，靦腆客氣遞上一張自製的感謝卡，她表示因為看到員警全日冒著風雨維護考生的安全及交通的順暢，心中感佩萬分，因此特別在離開考場時來向警方致謝，讓原本在寒風大雨中執勤的員警頓時心裡覺得暖呼呼，備感溫馨！

因近期國內疫情影響，加上22日學測當天下大雨，市警二分局為了使參加學測之考生及陪考家長，能擁有安全便捷考場環境，及維護考場秩序安全及周邊交通順暢，一早便由二分局長親率各級幹部及員警投入考場安全維護，員警不畏風雨在各考場周邊重要道路實施交通疏導及安維，讓考生們安心完成升學階段的重要里程碑，道路也維持順暢安全。

學測當天風雨不斷，該名年約50出頭的考生女家長走向正在路口指揮交通的警大甫畢業分發至第二分局巡官江昀龍說：「警察您們辛苦了，感謝你們的奉獻，維護考生的安全及交通的順暢，讓市民有個安定的家園。」，婦人隨即拿出一張感謝卡及一張知名咖啡兌換卷，代表她滿滿的謝意，卡片內容寫道：「謝謝您們照顧這些沒有父母接送，自己搭車回家的孩子，有您們真好！台南警察 Number1」。

收到感謝卡片的巡官江昀龍一時反應不過來，傻傻地愣在原地而不知反應，隨後便急忙道謝，便馬上恢復指揮交通的動作，真的沒想到學測離場時會收到這麼一張特別意義的卡片。

巡官江昀龍是中央警察大學86期預防組第一名畢業，22日剛分發至台南服務，22日是第一次執行勤務，其自小在台南市區成長，因此在選填分發志願時回到熟悉的地方，因為回饋家鄉是他的第一選擇。他當初選擇就讀警察大學也是因為其父親在軍職服務社會的身影打動，喜歡幫助人之後得到感謝的成就感，因此便選擇警察大學就讀。今日在執勤中收到溫馨卡片，江昀龍坦言是對二分局長於勤教中所提之「執勤同理心」、「認真定會有認同」之觀念有所深刻體認，期許自己能繼續帶著這份「感動」，在警察未來生涯來努力打拚。