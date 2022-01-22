數A爆難免煩惱！專家建議「直接參考去年各科系級分」

▲升學輔導專家劉駿豪建議自然組考生，直接參考各科系去年級分。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

今年數A號稱史上最難，讓許多自然組考生哀嚎，但升學輔導專家劉駿豪（22日）指出，去年數學已是史上最難，今年若更難，建議自然組考生，直接參考去年各科系過一階級分數最方便，預估頂尖志願級分應該和去年差不多，像是醫牙中醫約57級分，但值得注意的是，今年報考自然科人數較去年大減約2.4萬人，在競爭對手減少下，中前段及中段科系分數可能反而往下掉。

劉駿豪指出，雖然今年數A很難，但因為還不知道整體級分的分布如何，加上去年數學就很難，若自然組考生接下來要為選填志願作準備，最簡單方式就是參考去年各科系過一階級分數，因為每個人可選填6個志願志願，可以多找出15個自己喜歡科系作為參考。

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▼今年數A被稱為學測史上最難。（圖／大考中心提供）

劉駿豪舉例說，去年採計「國英數A自」的科系，台大機械為55級分，清大動機為54級分、成大機械為53級分，估計今年應該和去年差不多；採計「英數A自」的清大材料、成大電機，去年為42級分，估計今年也差不多；但部分科系篩選科目不同，像是中正機械去年是「國英數自」49級分，但今年篩選科目改為「國＋英」，數A與自然只要均標，提供考生新的機會。

至於今年頂尖志願部分，劉駿豪說，在「醫牙中」部分，採計「國英數A自」，預估今年一階門檻為57級分，台大電機採計「英數A自」，預估門檻為44級分，台大財金預估42級分。

不過，劉駿豪提醒，今年報名自然科不到7萬人，比去年大減約2.4萬人，更早之前每年都超過10萬人，所以就今年數A很難，但因為報考自然科的考生人數大減，故頂尖科系的門檻應該和去年差不多，但對於中前段及中段科系，今年分數很可能往下掉，故自然組考生也不用太沮喪，在3月1日寄發成績單之前，好好挑選好志願。