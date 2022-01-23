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最難數A滾開！數B平易近人　試考生評「中間偏易」

▲▼學測今起一連舉行三天。（圖／大考中心提供）

▲學測今天進入第三天。（圖／大考中心提供）

記者許敏溶／台北報導

大學學科能力測驗今（23日）進入第三天，上午第一節考數B，入闈協助審題的試考生認為，今年數B取材部分取自生活，包括地球經緯度、射擊遊戲、斜塔傾斜度等，與生活情境結合，而試題不需使用過多解題技巧，強調學生的數學邏輯思維，相較於數B被譽為學測史上最難，數A更貼近生活，難度也較為平易近人，故難易度為「中間偏易」。

入闈協助審題的高中老師則表示，今年數B試題取材重於生活情境，像是第二題是燈會閃燈的布置在表達週期現象，第15題失蹤輕航機搜救時定位器裝置與否說明不確定性，代表有些簡單的數學觀念是常常在生活中出現，而新增混合題在題目安排由易而難排列，增加考生在各子題作答的答對率，整體來說屬於「中間偏易」。

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▲▼學測今起一連舉行三天。（圖／大考中心提供）

▲學測今天進入第三天。（圖／大考中心提供）

全國高級中等學校教育產業工會（全中教）認為，今年數B生活情境題及素養題多，符合課綱精神，例如第2題燈會布置變色閃燈的週期性變化，還有第7題畫家把空間景物用單點透視法畫出，而單點透視法是社會組歷史科高二會教的概念，，另混合題將中國虎丘塔、護珠塔與義大利的比薩斜塔三座世界著名的斜塔，考出學生應用數學能力，計算出偏移距離及的傾斜度，整體而言，對社會組學生相對友善。
 

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