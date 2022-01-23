數B使用隔離試場共16人　國寫違規28件

▲大學學測今天進入第三天，考生進考場前仍要查驗身分。（圖／記者屠惠剛攝）

記者許敏溶／台北報導

大學學科能力測驗今（23日）進入第三天，上午第一節考數B，學測主辦單位、大學入學考試中心表示，今天數B使用隔離試場共16人，使用11間隔離試場，備用試場則開設9間，防疫試場則有7間供8位考生使用，主因是考生有咳嗽發燒及免戴口罩應試。

學測今天邁入第三天，上午第一堂考數B，根據大考中心資料，今年數B共9萬3874人報考，3322人缺考，缺考率3.54%，較去年數學2.21%上升1.33%。

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▲大考中心主任說明學測相關狀況。（圖／大考中心提供）

針對今天學測試場狀況，大考中心主任周兆民表示，昨天國綜和國寫各開9間防疫試場，共11位考生在防疫試場應試，症狀包括咳嗽、發燒及免戴口罩應試，今天數B則有7間防疫試場共8位考生應試，原因和昨天一樣，因為咳嗽、發燒及免戴口罩應試；另數B開啟12間備用試場讓12名考生考試。

至於考生違規部分，周兆民表示，今天數B統計尚未出爐，根據目前收到通報，昨天國寫共有28件違規，包括行動電話未完全關機有19件，攜帶已關機行動電話或其他不可攜帶物品入座有4位，另有5位是攜帶物品發出聲響。

