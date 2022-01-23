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把握今天空檔期　未來一週雨彈接力襲台！南北變天時程曝

▲下雨，雨天，濕冷，冷氣團，天氣，降雨。（圖／記者林敬旻攝）

▲氣象局表示，今天為一降雨空檔，但明天開始又受華南雲雨區東移影響。（圖／記者林敬旻攝）

記者許維寧／台北報導

昨天受到南方雲系影響北部整天有雨，中央氣象局預報員陳伊秀表示，昨日晚間至今天清晨（1/23）鋒面通過，各地仍有短暫雨發生。今天白天起各地降雨會稍微趨緩，雖然北部、東半部、中部山區仍有局部短暫雨，但中南部平地已可轉為多雲到晴的天氣。

氣溫方面，陳伊秀說，隨雨勢趨緩今天白天氣溫相較昨天稍微回升，北部、宜花高溫可來到22至24度；中南部和台東高溫則可回升至26至29度，但需留意各地早晚低溫仍在16至19度間。

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但未來一週預計鋒面仍會一波波影響台灣。陳伊秀分析，今天為一降雨空檔期，但明天（1/24）又受東北季風增強和華南雲雨區東移影響，北部、東北部天氣轉涼，屆時北部、東半部又會有短暫雨，中部地區和南部山區也有局部短暫雨發生，其他地區則轉多雲。週二、週三（1/25、1/26）則持續受東北季風影響，降雨偏向迎風面為主，但北部、恆春仍有零星短暫雨發生，東半部也有局部短暫雨。

陳伊秀說，週四（1/27）雖然東北季風減弱，但東半部持續有局部短暫雨，北部、恆春半島、南部山區也會有零星短暫雨發生。週五（1/28）開始則又受鋒面接近影響水氣再增加，北部、東半部、中南部山區屆時都有局部短暫雨，其他地區則轉多雲。週六（1/29）則又有一波東北季風南下，北部、東半部迎風面持續轉有雨。

陳伊秀談到，未來一週水氣還是一波波影響台灣，但並無較強冷空氣南下因此氣溫變化不大，但東北季風影響期間北部、東半部仍較涼冷低溫約15至18度，尤其週二、週三、週五早晚都有涼意，白天高溫則在20至22度間。中南部高溫則多在23至25度，但若為多雲時晴的天氣高溫亦可來到25至26度， 較為舒適。

另外，氣象局也提醒民眾，氣象局今天上午已針對苗栗縣、連江縣、台中市發布濃霧特報，局部地區已有能見度不足200公尺現象，桃園和雲林能見度亦較低。明天白天西半部依然有濃霧現象發生機率，還請通勤民眾留意。

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