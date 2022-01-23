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未來一週兩鋒面襲台　這天「天氣變化大」各地有雨！過年再轉乾冷

▲入冬後冷氣團南下，北部地區降溫明顯，民眾出門皆增添衣物保暖。（圖／記者林敬旻攝）

▲天氣風險公司提醒民眾，本週五天氣會再有大變化，鋒面先南下隨後轉乾冷。（圖／記者林敬旻攝）

記者許維寧／台北報導

民間氣象單位天氣風險公司指出，今天（1/23）今日鋒面漸遠離、為一短暫空檔，但西段的鋒面仍滯留於華南，中高層雲系還是會慢慢移到台灣，因此雲量仍偏多。但未來一週仍有較明顯的華南雲雨區陸續東移，北部還是會回到陰雨的天氣型態中，尤其本週五（1/28）開始天氣會再有大變化，後續冷空氣將伴隨南下影響過年天氣。

天氣風險公司提醒民眾，本週五開始鋒面掠過及南海水氣增多北上，至週六（1/29）白天全台各地都將再度轉有雨，且後續冷空氣南下，預計除夕夜將伴隨乾冷空氣移入，天氣雖有好轉，但需留意轉為乾冷後輻射冷卻所加強的晨間低溫。總體而言，週五天氣將再度有大變化，建議民眾可把握本週降雨空檔進行年前大掃除，距離農曆新年仍有一週，氣象仍有變動，還需持續觀察。

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另外，天氣風險公司指出，今日隨著鋒面陸續東移至東部海面後遠離，今日白天算是短暫降雨空檔，甚至東部有陽光露臉，不過可以看到西段的鋒面仍滯留於華南地區，海峽還是有中高層雲系慢慢東移至台灣，因此雲量還是偏多，但大致上降雨影響不大，氣溫則略有回升，白天高溫北部及宜花22至24度，中南部至台東25至28度，各地夜晚清晨16至19度。

但天氣風險公司也指出，週一至週二（1/24、1/25）東北季風增強，且有一波較明顯的華南雲系陸續東移，除了迎風面的北部及東半部配合地形，回到有短暫陣雨的天氣外，西半部雲量還是比較多，中北部多少還是有降雨情況發生，不過影響不大，南部偶爾也有飄雨機會。

另外，天氣風險公司也說，這波東北季風夾帶冷空氣不強，北部及宜花氣溫略降一兩度，中南部則溫度變化不大，低溫普遍介於15至17度。週三至週四（1/26、1/27）隨著東北季風減弱及水氣減少，各地天氣相對較穩定、氣溫略回升，僅東部有些地形降雨，西半部則可望恢復多雲到晴。

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