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東北季風夾雨彈濕冷探14度！　基隆、新北3縣市大雨特報

▲▼氣象局針對3縣市發布大雨特報。（圖／氣象局提供）

▲氣象局針對3縣市發布大雨特報。（圖／氣象局提供）

記者許維寧／台北報導

根據中央氣象局資訊，今天（1/17）起受到華南雲雨區東移和東北季風影響，北台灣陰雨綿綿。中央氣象局稍早也針對基隆市、新北市、宜蘭縣發布大雨特報，今日基隆北海岸及宜蘭地區有局部大雨發生的機率。

氣象局預報員林定宜也說，今天華南雲雨區逐漸接近台灣，附近水氣開始增加，除了東北季風迎風面北部、東半部全天有不定時短暫雨外，今天中南部雲量也增多，並有局部飄雨、短暫雨機率。

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林定宜分析，預計明天（1/18）到本週六（1/22）都受華南雲雨區影響，北部濕冷一整週。明天北部和東半部持續有短暫雨，中南部也有局部短暫雨，週三至週四（1/19、1/20）水氣稍減少，但東半部仍有短暫雨發生，北部和中南部山區有局部短暫雨，其他地區則為多雲。其中又以今天和明天水氣較多。

林定宜談到，週五至週六（1/21、1/22）東北季風稍微減弱，但持續受華南雲雨區影響，中部以北仍持續濕涼，北部和東半部有局短暫雨，中部地區和南部山區也有局部短暫雨發生，其他地區則為多雲。

另外，今起東北季風南下將影響至週四（1/20）。林定宜談到，期間北部濕涼，北部低溫下探14至16度，中部低溫13至15度，受東北季風影響期間北部白天高溫約在20至23度、東部20至22度。但中部、南部白天依舊較舒適，高溫分別可來到24至25度，以及26至27度。

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