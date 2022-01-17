水氣＋東北季風夾擊！中部以北低溫探14度　今起濕涼一整週　

記者許維寧／台北報導

今（1/17）起東北季風再度增強，預報員林定宜表示，今天中部以北到宜蘭、花蓮高溫下降，北部至宜蘭高溫約在17至19度間，中部和花蓮高溫則在20至22度左右，南部和台東較溫暖高溫仍可來到23至25度。至於低溫方面，夜晚和清晨各地低溫僅有15至17度間，該波冷空氣降溫主要還是反應於中部以北的高溫上。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲受華南雲雨區東移影響，北台灣將濕涼一整週。（圖／記者李毓康攝）

林定宜也說，今天華南雲雨區逐漸接近台灣，附近水氣開始增加，除了東北季風迎風面北部、東半部全天有不定時短暫雨外，今天中南部雲量也增多，並有局部飄雨、短暫雨機率。

林定宜分析，預計明天（1/18）到本週六（1/22）都受華南雲雨區影響，北部濕冷一整週。明天北部和東半部持續有短暫雨，中南部也有局部短暫雨，週三至週四（1/19、1/20）水氣稍減少，但東半部仍有短暫雨發生，北部和中南部山區有局部短暫雨，其他地區則為多雲。其中又以今天和明天水氣較多。

林定宜談到，週五至週六（1/21、1/22）東北季風稍微減弱，但持續受華南雲雨區影響，中部以北仍持續濕涼，北部和東半部有局短暫雨，中部地區和南部山區也有局部短暫雨發生，其他地區則為多雲。緊接下週日（1/23）又會有一波鋒面接近台灣，預計濕涼的天氣型態將持續。

另外，今起東北季風南下將影響至週四（1/20）。林定宜談到，期間北部濕涼，北部低溫下探14至16度，中部低溫13至15度，受東北季風影響期間北部白天高溫約在20至23度、東部20至22度。但中部、南部白天依舊較舒適，高溫分別可來到24至25度，以及26至27度。

林定宜表示，週五至週六（1/21、1/22）東北季風將減弱，但此時仍受華南雲雨區影響，北部低溫回升不明顯，但高溫約可再回升1、2度。

