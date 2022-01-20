「強雨彈」上膛！大寒大雨紅爆3變天全台濕　下一波冷空氣除夕到

▲南方水氣移入，4縣市發布大雨特報。（圖／翻攝NOAA）

記者許力方／台北報導

一年最後一個節氣「大寒」來大雨！中央氣象局今（20日）晚8時許針對基隆、新北、宜花4縣市發布大雨特報，技正羅雅尹表示，明日（21日）隨著南方雲系北移到台灣上空，各地降雨機率偏高，全台都有短暫陣雨的機率，尤其基隆北海岸、東北部有局部大雨發生可能，低溫約15至17度，北東高溫18至20度，中南部約23度，天氣還是偏涼。

氣象局預報，明日受到南方雲系北移影響，降雨除了原先的東半部、恆春半島以外，擴展到中部以北地區也都有短暫陣雨，其中基隆北海岸、東半部一帶降雨較為持續且時間長，也可能有較強的陣雨出現，至於南部地區，影響相較小一些，但也是局部短暫陣雨的形式，沒下雨時雲量也顯著的增多，西半部天氣變化大致上都是雲多、雲多飄雨、短暫的較強降雨。溫度部分，沒有太大變化，中部以北及東北部清晨低溫在15度左右，花東及南部17至19度，白天北台灣、花蓮18至20度，中部及台東22、23度，南台灣26度左右。

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▼較強陣雨來襲！未來一周3波變天。（圖／中央氣象局）



氣象局指出，22日（周六）東北季風稍減弱，北部、東北部氣溫略回升，但各地早晚天氣仍涼，加上南方雲系北移，水氣又再增多，中部以北、東半部地區及恆春半島有短暫陣雨，南部地區有局部短暫陣雨，東北部及基隆北海岸持續都有局部大雨發生機率。預計23日鋒面通過，24日東北季風再增強，北東天氣轉涼，這2天北部、東半部持續陰雨，鋒面通過時，中南部也有局部短暫陣雨，之後則轉短暫雨，南部平地轉乾，雲量偏多。

預計25至27日（下周二至四）持續受東北季風影響，北部、東北部天氣較涼，其他地區早晚涼；東半部有局部短暫雨，北部雨勢較為零星，中南部則恢復多雲到晴，其中27日南部山區及恆春半島水氣增多，也有局部短暫雨出現。

新北市、基隆市、宜蘭縣、台東縣4縣市發布大雨特報，受東北季風影響，今晚至明日宜蘭地區、綠島及基隆北海岸有局部大雨發生機率。另外，因東北風偏強，桃園至台南、東南部、恆春半島沿海空曠地區及金馬澎易有9至10級強陣風，東北部、東部沿海空曠地區及大台北也有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪。

前預報中心主任吳德榮在《三立準氣象》分析，一直到小年夜之前，台灣天氣大致偏暖，但並不是都是好天氣，還是有鋒面、吹東北風，甚至南海有熱帶水氣移上來變天，即使沒有冷空氣，天氣變化仍多。依據電腦模擬預報，冷空氣小年夜來到中國大陸附近，前緣接近台灣，除夕可能就會到台灣，強度、時間還會再調整，這幾天雲量多、低溫大幅回升，高溫則因雲多不高，日夜溫差縮小，東半部持續有雨，但雨勢將隨著水氣移入，從中部以北往南部延伸下局部短暫雨，天氣不穩定，有一波較強降雨，22日雨勢過去，但各地仍有雨，23日鋒面通過，全台有雨，24日轉為東北季風型態，不過對北部來說變化不大。

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