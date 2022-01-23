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12生肖各年齡層全年運勢！化解困境、穩紮穩打延續強運

文／湯鎮瑋老師

2022虎年經濟動起來！挺過2021年艱辛疫情、辛苦耕耘之後，面對詭譎無常的國際態勢和民生危機，不論想要重新開始或積極開創，驛馬年謹記穩紮穩打向下紮根，勿好高騖遠，守住現在才能換得美好的將來。

▲虎年12生肖全年運勢，守住現在才能換得美好的將來（圖／取自免費圖庫Unsplash）

隨著大環境的變動和每年運勢的起伏，2022壬寅虎年如何化解困境、持盈保泰、延續強運？命理界阿湯哥湯鎮瑋老師在《2022福虎生風開運農民曆》中對於各年齡層的12生肖們有相關建議，讓你在虎年一開始就能掌握全年方向，甩脫牛年疫情陰霾，化病除煞好運來。

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▲12生肖。（圖／Shutterstock／人類智庫數位科技股份有限公司提供，以下皆同）


1936年出生的鼠兒、87歲
生活清閒，手頭上也還有些積蓄，要留意的是保持放鬆心情，不要太為兒女子孫操勞，照顧好自己是眼前最重要的事，平時可多補充合適的保健食品。

1948年出生的鼠兒、75歲
這一年身體狀況還不錯，保養得宜基本上不會有什麼病痛，慢性病也能在控制之中。若疫情允許，不妨參加社區老年人的娛樂活動，充實和愉悅老年生活。

1960年出生的鼠兒、63歲
整體運勢理想，生活中有不少小確幸，知足就能常樂！若能將所接收到的微小善意再分享出去，就能創造善的循環，帶動整個家運，更有凝聚力。

1972年出生的鼠兒、51歲
今年可要守緊荷包、管好信用卡了，容易處在衝動消費的狀態，可能購物欲望會比較旺盛，尤其會耗費很多錢財在大件貴重物品上，要注意勤儉持家。

1984年出生的鼠兒、39歲
只要踏實肯努力，勢必能夠獲得巨大的突破！職場相處要溫和友善，面對家人也要更有耐心，不能太過咄咄逼人，否則不利於今後的關係維繫。

1996年出生的鼠兒、27歲
抓緊時機，可望獲得不錯的回報，無論是金錢上或人情上，都是頗為豐收的一年！倒是健康方面要留意勞逸結合，不鬆不緊才是最好的狀態。

2008年出生的鼠兒、15歲
學習力不錯，課堂內吸收得又快又好，但不可以因此驕傲自滿或有瞧不起別人的心態；既有能力才華，不妨也成為他人助力，主動給予同學關心與協助。

2020年出生的鼠兒、3歲
正是活潑好動、也開始有自我堅持的年紀，家長不能只是威嚴式的教育，更要常常觀察孩子真正想要的是什麼，良好的親子互動從小開始。


1937年出生的牛兒、86歲
雖然身體健康沒有什麼大問題，不過畢竟已經上了年紀，儘量戒掉菸酒或調整其他不好的生活習慣，尤其是飲食方面，健康才會長長久久。

1949年出生的牛兒、74歲
晚年生活安逸幸福，與兒女子孫相關的家事，可以更放心讓年輕一輩去發落，自己也能圖個清閒；但是關心不能少，長輩的問候與鼓勵有時就像強心針！

1961年出生的牛兒、62歲
隨著百歲年代的到來，這時候的你還年輕得很，即使已屆退休，也要休而不退，想想以前想做卻還沒做的事、有興趣想學卻沒有時間學的事，現在正是時候。

1973年出生的牛兒、50歲
事業加成的一年，原則上已不用為金錢事煩心，相對地有更多時間心力改善生活品質，家人及伴侶之間能因而越加和睦友好相處，情感更緊密。

1985年出生的牛兒、38歲
工作機遇比較多，關鍵在你的行動力，不能過於頹廢和懶散，趁此時機，全力爭取不斷往上突破，實力夠強大，就能在職涯中獲取更好的發展。

1997年出生的牛兒、26歲
單身者有機會結識心儀對象，脫單機率大！不過無論有沒有另一半，都不能過度沉溺在談情說愛之中，還是應當將重心多放在學業或是事業上。

2009年出生的牛兒、14歲
學業運勢不錯，接受新知識的能力比較強，不過要懂得融會貫通，遇到不理解的地方也要馬上請益，如此一來，可望在眾多大考和小考中取得理想成績。

2021年出生的牛兒、2歲
好奇心滿滿、活動力超強的年紀，家長務必在一旁照看，尤其是玩玩具時候的安全性，挑選給孩子的一定要謹慎，勿貪小便宜而買了劣質品。


1938年出生的虎兒、85歲
整體運勢較為低迷，容易遇到不順心的事情，也會因此悶悶不樂。要是覺得鬱悶，一定要跟兒孫輩多商量，放下身為長輩的面子，對自己才會有幫助。

1950年出生的虎兒、73歲
注重調養好身體健康，維持生活的規律性很重要，早睡早起加上緩和運動，定期體檢更是不可少，千萬別因為怕麻煩或鴕鳥心態就不去檢查。

1962年出生的虎兒、61歲
生活中肯定會遇到不如意，可能也會遇到特別討厭的人，但不必過於糾結和在意，即使身處逆境也是一種優勢，積極面對就能迎來更多美好事物。

1974年出生的虎兒、49歲
今年若有購買投資理財的課程或商品，在過程中一定要謹慎小心。不要貪圖收益特別多的、也要避開來路不明的，才能避免虧損。

1986年出生的虎兒、37歲
雖然經濟狀態會有些緊張，不過賺錢動力也相對更加充足，今年要把更多心力放在工作與家庭當中，可別沉迷於網路遊戲和不必要的社交關係。

1998年出生的虎兒、25歲
初生之犢雖不畏虎，凡事要以謙卑的心來學習與面對，才容易獲得長官或同事的支援；此外，如有親友聚會也要多多出席，事業貴人就在其中。

2010年出生的虎兒、13歲
不再事事需要老師和父母催促，學習主動性進步了，不僅在課堂上能專注聽講，也會積極參與學校活動，無論成績或人緣都有明顯提升。

2022年出生的虎兒、1歲
初來乍到，不過脾氣不小，家長要更有耐心陪伴與關懷；育兒路上或可參考書籍，不過若能請教長輩經驗，對現階段的教養孩子會更有幫助！


1939年出生的兔兒、84歲
今年財運較弱，生活中容易有大筆開支。在購買物品前，建議先與親友好好討論，買貴上當事小，要是貪小便宜反被詐騙就損失大了，也會影響心情。

1951年出生的兔兒、72歲
人生七十才開始，與其在家對著電視瞧，不妨挑選幾個感興趣的線上課程來自我充實，有機會開啟人生事業第二春！積極進取的心態也有益於提升家運。

1963年出生的兔兒、60歲
不樂意接受這個年紀就賦閒在家，因此常常在尋找各種機會創業。想要自我實現是好事，但在實行的過程中，要學會規避風險，以免太過理想化反招損失。

1975年出生的兔兒、48歲
職場經驗以及人脈是現階段你最大的優勢，不妨靈活運用，有利於事業發展；財運較為穩定，凡事精打細算，不盲目投資、跟著規畫走，就不會有破財之象。

1987年出生的兔兒、36歲
今年壓力可能會比較大，在努力克服困難的同時，還要懂得釋放高壓。工作中尤其要懂得借力使力，就能完成棘手案子，為個人職涯添上一筆精彩。

1999年出生的兔兒、24歲
運勢比較平緩，會覺得日復一日、好像沒什麼新鮮事。其實現在有大把時間的你，可別浪費在耍廢發呆，多做做感興趣的事，未來方向也會隨之明朗。

2011年出生的兔兒、12歲
面對高強度的學習期程，其實有些吃不消，看似照單全收，壓力卻已經與日俱增。提醒家長要多留意孩子的情緒表現，引導孩子說出來及放鬆，以免適得其反。


1940年出生的龍兒、83歲
心態常保年輕，能拉近與兒孫輩的距離，有助家運和樂；不過身體已不年輕，走路動作要慢一點，凡事不要急躁，從容不迫更有長者風範。

1952年出生的龍兒、71歲
日子過得還挺順心的，不妨花點時間關心老朋友，言談之間讓彼此心靈更滿足豐盛。在健康方面雖無大礙，但要留意天氣變化，可別著涼或中暑了。

1964年出生的龍兒、59歲
財富收穫充裕，尤其在偏財方面，收益非常不錯，對於喜歡的物品有能力購買與收藏，不過消費時還是要以節約與實用為主，多為以後做打算。

1976年出生的龍兒、47歲
各方面運勢都會朝好的方向發展，尤其事業上會迎來一些新機會，也許會遇到資金周轉方面的困難，不要好面子而不敢開口求助，親友能適時拉你一把。

1988年出生的龍兒、35歲
可說是充滿挑戰的一年，感情或合夥關係暗藏危機，須謹慎維繫。健康方面，小困擾多，尤其是頭痛、神經衰弱等問題，若有徵兆，要尤為注意。

2000年出生的龍兒、23歲
今年是血氣方剛的一年，口舌紛爭較多，凡事不可逞一時之快，否則容易禍從口出，不但打壞情誼，還會因此破財，衝動之下甚至發生意外受傷，得不償失。

2012年出生的龍兒、11歲
雖說還是個懵懂的孩子，但也要學著長大和懂事，家長要給孩子學習成長的機會，讓孩子適當分擔一些家事，從中體會父母辛苦，養成孩子的同理心。


1941年出生的蛇兒、82歲
好漢不比當年勇，身體到了一定歲數，難免容易出現毛病，除了重視生活養生、定期檢查，若發現不對勁時，不用太擔心，即時跟家人商量看診事宜，多能大事化小。

1953年出生的蛇兒、70歲
這一年守護積蓄要提高警覺，需要動用大筆資金時，一定要與家人討論，萬萬不可貪小便宜或聽信小道消息，被騙錢財事小，要是影響情緒或身體，傷害更大。

1965年出生的蛇兒、58歲
本位主義容易發作，覺得許多事情都不合己意，脾氣也會有些暴躁，影響與家人、親友與同儕間的相處。不妨先收起對人對事的成見，多些傾聽、少些抱怨吧！

1977年出生的蛇兒、46歲
其實今年的事業與財運已經很好了，再高的夢想，也需要時間一步步來實現，切勿妄想一步登天，紮實的奠基才是長久發展之計。有些憂慮情緒，要懂得解套。

1989年出生的蛇兒、34歲
事業競爭壓力大，只管認真工作就好，對於八卦傳聞不可多言，到了年底之時，還有突破機會。今年破財情況會比較嚴重，要做好理財計畫，以免出現入不敷出。

2001年出生的蛇兒、22歲
切記不要與家人爭執，不然會導致戀愛及家庭關係出現裂痕，建議要多與家人溝通自己的想法，不可只是單方面陳述自己想法，要做到彼此相互理解為好。

2013年出生的蛇兒、10歲
學習狀態不是很好，會比較懶散，心思不在課業上、只想玩耍，這個年紀的孩子玩心重很正常，家長要更細膩察覺並關心孩子現階段遇到的問題，才能進一步引導。


1942年出生的馬兒、81歲
今年較容易出現外傷，在外時也要少出入人多場所，要多留意居家行走安全，尤其是需上下樓梯時，務必有所支撐或旁人攙扶照看著，不可逞強。

1954年出生的馬兒、69歲
這個時期需要做的事情是學會享受生活，享受人生。今年可以試著學習自己年少時沒有時間學習，但卻感興趣的事物，為自己的老年生活增添色彩。

1966年出生的馬兒、57歲
對於暫時無法達到預期的計畫，要放開心情，不要執著於不可完成之事，更不可衝動行事。飲食方面要吃得養生，多吃些水果蔬菜，防止上火與心血管疾病。

1978年出生的馬兒、45歲
今年必不可衝動，要保持冷靜頭腦，不然容易陷入困境。今年偏財運勢不錯，但是切記減少合資理財，務必見到收益就收手，不然恐怕血本無歸。

1990年出生的馬兒、33歲
這一年容易急躁，好處是很有行動力，即知即行，但缺點是容易欠缺考慮而犯下錯誤。當你有新想法想要執行時，不妨先聽聽長輩建議，讓計畫更為周全完備。

2002年出生的馬兒、21歲
有很多事情需要忙碌，壓力特別大，有種喘不過氣的感覺。一定要合理規劃好工作、學習和休息的時間，不要太過拚命。另外還要注意維繫人際關係。

2014年出生的馬兒、9歲
抵抗力和免疫力都比較差，一定要注重均衡攝取營養，不要挑食，尤其是蛋白質跟健康油脂要多攝取；運動遊戲時則要留意設施的安全性，以免受傷。


1943年出生的羊兒、80歲
這一年腸胃方面可能不太好，飲食要以清淡為主，不要太過油膩。另外，也要依身體現狀補充適當的保健食品，上了年紀的人要更懂得照顧養護健康。

1955年出生的羊兒、68歲
今年不大平靜，麻煩的事情一件接著一件，不要存有任何僥倖的心理，遇到問題一定要及時解決。同時金錢運勢也比較低迷，務必要謹慎小心，以免出差錯。

1967年出生的羊兒、56歲
事業上會有一些阻礙，幸虧有貴人及時相助，終能圓滿解決。要提醒的是可不能顧此失彼，要抽出時間來照顧家庭、關心家人，才不會造成家庭關係緊張。

1979年出生的羊兒、44歲
雖然職場壓力稍大，也有一些難題要解決，但這是鍛鍊自己的好機會，機遇就在其中，只要保持努力，懷著積極進取的心，一樣會取得成功。

1991年出生的羊兒、32歲
財運起伏較大，不要見錢眼開，也不要從事高風險的投資理財項目。如果有餘力，不妨根據自己的專長考慮規劃副業，才是較為踏實的開源之道。

2003年出生的羊兒、20歲
與師長或同儕相處時容易心高氣傲，這種心態會導致學習與工作當中出現不小的阻礙；宜保持謙遜的態度，欣賞每一個人的優點，對人際與未來才是幫助。

2015年出生的羊兒、8歲
孩子今年對於學業確實非常的用功，但是進展卻不大，因而面臨極大的壓力。建議家長多引導孩子，以鼓勵代替責備，也留意孩子的興趣，或可多元發展。


1944年出生的猴兒、79歲
運勢較為平穩，雖說沒什麼值得期待的事情發生，但最起碼也不會遭遇可怕的事情。建議可以適當放慢腳步，多去享受生活，也多多陪伴家人和朋友。

1956年出生的猴兒、67歲
健康亮起了紅燈，會明顯地感覺到自己的身體大不如前，各種老年病頻發，須格外注意自身身體健康狀況，若是出現不舒服的情況，必須馬上就醫。

1968年出生的猴兒、55歲
要注意開源節流，別亂跟風瞎買東西，尤其不能養成比較的心理。當然，除了做好本職，或可拓寬不同的賺錢管道，豐富人生體驗與職涯發展。

1980年出生的猴兒、43歲
事業發展得到不少機遇，只要能夠盡心盡力完成上司交代的任務，就能備受肯定，獲得良好績效以及實際獎賞。此外，職場人際也要多用心，能為工作加分。

1992年出生的猴兒、31歲
感情生活不太順暢，單身者脫單機會雖然不少，但左思右想之下，往往跨不出第一步；有伴者在很多問題上都存在著較大的分歧，不要一味逃避。

2004年出生的猴兒、19歲
自我意識較強，容易與人產生言語糾紛或是肢體衝突。發生矛盾和分歧的時候，不要情緒太過激烈，更沒必要咄咄逼人，其實只要好好說話就能解決。

2016年出生的猴兒、7歲
學習狀態特別好，不但能掌握老師提到的重點，還能舉一反三、觸類旁通，學習成績也有上揚趨勢。同時和同學關係也極為融洽，是快樂學習的一年。


1945年出生的雞兒、78歲
這一年還滿有口福的，有很多享受美食的機會，不過不要貪心，點到為止就好，吃得太飽太滿反而對身體是負擔。此外，財運也不錯，會有意外進財的機會。

1957年出生的雞兒、66歲
不妨放慢腳步，享受平淡的退休生活，感受慢節奏的愜意與悠閒。夏季時注意防暑降溫、冬天時保暖防寒，不要吃太多寒性食物，也不要老是待在冷暖氣房裡。

1969年出生的雞兒、54歲
會遇到很多挑戰，雖然有壓力，但只要咬牙一闖，必然能夠增強自身實力，讓自己變得更為堅強。同時還要與鄰為善，遠親不如近鄰，不要為了小事傷和氣。

1981年出生的雞兒、42歲
運勢不理想，不要逞能，說話做事都要謹慎小心，還要儘量降低個人的存在感，以免惹禍上身。同時要踏實賺錢，不要為了貪念和欲望，走上投機甚至違法的路子。

1993年出生的雞兒、30歲
對於賺錢有極為強烈的企圖心，好在今年財運還算不錯，只要付出時間和努力，必然能夠獲取不錯的收入。不過賺錢要透過合理合法途徑，以免留下後患。

2005年出生的雞兒、18歲
偶爾會出現一些叛逆的小情緒，比如不配合師長或翹課等等，成績也不盡理想。但幸虧本年度有貴人出現，幫助度過難關，最後可能還會有逆轉機會，只要保持良好心態即可。

2017年出生的雞兒、6歲
雖然年紀還小，不過對學習很有熱情，也能在過程中找到樂趣，家長可多方栽培，幫助孩子找到真正興趣、發掘專長潛力。不過今年學習花用不少，家長要量入為出。


1946年出生的狗兒、77歲
要及時留意天氣變化，早晚溫差大的話要多穿點衣服，飲食上要以溫補為主，不要吃太多重口味的食物。此外，出入行走也要更專注，若要離開家中，最好有人相伴。

1958年出生的狗兒、65歲
身段要柔軟些，練習展現笑容吧！否則易給人留下威嚴有餘、親和力不足的印象，加上想法跟不上潮流，面對新鮮事物常是置身事外，導致家庭人際關係比較僵化。

1970年出生的狗兒、53歲
工作和生活都非常忙碌，會覺得有些焦頭爛額。要規劃好時間，必要的話，可以尋求身邊朋友和家人的支持。不過此年收入挺好的，能夠實現個人財富的累積。

1982年出生的狗兒、41歲
恐怕將面臨人生中非常重大而艱難的抉擇，可能會陷入糾結和迷茫之中。面對這種情況，要多借鑒身邊親朋好友的意見，不可一意孤行，才不會不知所措。

1994年出生的狗兒、29歲
職場中能夠得到不少機遇，在困難面前還可以得到同事的鼎力支持。要懷有感恩之情，還要不斷拓展人際交友圈，行有餘力時，也要懂得幫助他人，創造善的循環。

2006年出生的狗兒、17歲
要保持低調內斂，還要具有強烈的危機意識。在挫折面前，要具備百分百的勇氣，不可輕易退縮。如果缺錢花用的話，不妨求助父母長輩，不可動起歪腦筋。

2018年出生的狗兒、5歲
學習能力不錯，對於老師講解的內容都能夠盡速理解，也可以在規定的時間內完成功課。不過情緒起伏較大，有時拗脾氣一來，父母都沒輒，建議平時就要多教導溝通。


1947年出生的豬兒、76歲
密切注意身體健康，定期健檢，規律作息，吃得養生，以防舊疾復發，對於小病痛也不可忽略，該看醫生就要看醫生。此外，此年定要心平氣和，盡量大事化小、小事化了，少點矛盾糾紛也就減少意外支出。

1959年出生的豬兒、64歲
要保持心平氣和，多找老朋友品茗茶聚，享受愉快無憂的生活；也要注重人際關係的維繫，尤其對最親近的家人，嘗試放下偏見，同理對方，不宜斤斤計較。

1971年出生的豬兒、52歲
職場上對於突如其來的事件缺乏隨機應變的能力，容易相信不熟悉的人；對於親友的關心反而一意孤行、缺乏商量，小心到頭來是自己吃虧。

1983年出生的豬兒、40歲
職場人我是非多，切忌鋒芒太露，不宜太過表現自己；感情上似真實假，有機會結識朋友，不過就要明眼辨人，隨緣以待，才不會希望越高失望越大。

1995年出生的豬兒、28歲
重視自我意識，導致處理感情與人際問題時總是有失偏頗，結果只能追悔莫及。多在意別人的感受，眼裡不要只有自己，才能改善人際桃花的窘境。

2007年出生的豬兒、16歲
注意力不夠集中，有點散漫，不過好在天生聰穎人緣佳，同學願意幫忙複習，所以學習成績也不會落下太多。不過也要師長時刻督促才行，以免荒廢學業。

2019年出生的豬兒、4歲
小小年紀已有主見，今年有愛唱反調的跡象，家長需耐心引導，多加關注與傾聽，千萬不要一時衝動就棍棒伺候，現今是溝通的時代，打罵只會造成反效果。

▲生肖 。（圖／湯鎮瑋老師提供）

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★出版日期：2021年11月
★定價：新台幣490元

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