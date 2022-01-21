12生肖「2022年開運色」曝光！屬狗穿「這色」財氣大開

▲每一種生肖都有自己的開運色及幸運圖案，穿對顏色可增加運勢。（示意圖／shutterstock）

實習記者廖翊慈／綜合報導

2022年才開始沒多久，本土疫情突然升溫，雖然仍看不到疫情結束的曙光，不過農曆春節將至，如果有偏財之類的小確幸降臨，也是一件開心的事！要怎樣增加自己的偏財運？根據麥玲玲老師的分析，每一種生肖都有自己的開運色及幸運圖案，藉由運勢色彩可增添幸運，快來看看你該準備哪一種幸運色的衣服和飾品！

1. 生肖鼠：棗紅色、葫蘆圖案

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今年你的財運很旺，眼光獨到、常有偏財好運，但也要小心，不能就此放鬆警惕，凡事盡量靠自己的能力去爭取，不要太依賴他人，避免失誤，也要小心戶外高危活動。

2. 生肖牛：粉紅色、雀鳥圖案

今年是你偏財運不太明顯的一年，但卻是你桃花運是回穩的一年，單身者可加把勁，和對象有發展一大步的可能性，但已有伴侶者也要小心，避免捲入他人的感情紛爭，一不小心可能成為第三者。

3. 生肖虎：紅色、條紋圖案

生肖虎值太歲，諸事不順，偏財受阻，運勢起伏不定，如有傳統喜事沖喜，可有助於降低運勢衝擊，否則凡事應多留一手，多留意平常周遭的小事。

4. 生肖 兔：靛藍色、波點圖案

財運平平的一年，想要增旺財運，應多多運用藍色系，但有機會拓展海外市場，有貴人相助的可能，今年的你桃花運勢也是多彩多姿，但已婚人士要提防第三者。

5. 生肖龍：金色、豹紋圖案

今年你的財運頗旺，也有不錯的偏財運，但凡事需要親力親為，不要嫌事多，今年的運勢，對於裝修房子是個不錯的選擇。

6. 生肖蛇：淺粉色、元寶圖案

今年刑、害太歲的生肖蛇，偶有小偏財，財運大致還好，也有貴人相助，但今年人際關係可能較為薄弱，應小心提防人心，避免受傷，也要小心職場上的小人。

7. 生肖馬：黃色、星星圖案

此年偏財運普通，即使有機會，也會藏得較深而不易發現，不過整體運勢看起來，還是蠻不錯的，若是在公司居於管理階層者，可能會有利自身發展的機會，但也是要注意職場上的小人，避免官司纏身。

8. 生肖羊：桃紅色、波點圖案

今年屬羊的朋友，吉星臨門，喜事較多，加上貴人的力量充足，2022的運勢看上去事非常不錯的，但唯一可惜的是，今年財運偏弱，要避免漏財。

9. 生肖猴：紫色、馬匹圖案

今年生肖猴沖、刑太歲，因此偏財運不顯，會遇上許多苦差事，但今年對你來說是「先苦後樂」，只要做足準備面對難關，即可安然度過。

10. 生肖雞：金色、錢幣圖案

屬雞的朋友今年財運頗佳，也有不少偏財好運，今年你的貴人頗多，記得要善用貴人之力，可讓自己的運勢有所提升，但財運「時好時壞」，因此要懂得規劃存款，以備不時之需。

11. 生肖狗：青綠色、小花圖案

今年是你的開勢之年，將可能擁有機會大展鴻圖，若是有利凸顯你才華的工作機會，不妨嘗試看看，可能會為你帶來意外之財，此年你的財運頗旺盛，偏財機會不少，不過也要嚴防職場上無理的同事。

12. 生肖豬：橘色、愛心圖案

此年生肖豬逢破太歲，難有偏財好運，甚至會有破財的事情發生，因此今年的你，做事應多次思考檢查，避免發生意外的變化，最好是準備多項計畫，以備不時之需。