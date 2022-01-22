疾管署疫情圖表「桃園跟雙北一樣慘」　她酸：創造統計學奇蹟！

▲王鴻薇22日批評疾管署本土疫情地理分布圖表。（圖／翻攝自Facebook／王鴻薇）

記者蘇晏男／台北報導

國內疫情驟升，但國民黨文傳會副主委王鴻薇卻發現，由疾管署統計的2022年本土病例地理分布圖表中，台北市及新北市皆9人確診，顏色卻與逾百人染疫的桃園市相同，直酸「創造統計學奇蹟！」學校報告的圖表做成這樣，還不被教授電到飛起來？王鴻薇還批，衛福部護航民進黨執政縣市，在小地方耗掉自己信用。

從疾管署「傳染病統計資料查詢系統」中的2022年「全國嚴重特殊傳染性肺炎本土病例地理分布」來看，共分成5種級距且各自不同顏色，包括：0-0、1-1、2-2、3-3及4-165。在這份圖表中，確診數9例的台北市及高雄市，其顏色與確診數117的桃園市相同。

對此，王鴻薇22日在臉書表示，「繼校正回歸後，衛福部最新力作！創造統計學奇蹟！」在CDC的新冠病請地圖上，9例的雙北居然和117例的桃園一樣嚴重，衛福部要護航桃園護航鄭文燦，已經到了神乎其技的地步。

王鴻薇酸，民進黨根本數學鬼才，靠收斂定義統計級距，達成政治目的，在學校報告的圖表做成這樣還不被教授電到飛起來？更有人說，民進黨就是政治油水選舉凌駕國民生命。

王鴻薇也批評，衛福部要幫忙民進黨執政縣市護航，在這種小地方耗掉自己信用，欲蓋彌彰，只會讓這些縣市首長，隻手遮天，中央護航形象，更加深入民心。