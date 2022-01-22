桃園移工大規模染疫　勞動部啟動4措施「50人以上企業全面快篩」

▲桃園工廠移工染疫，勞動部立即啟動四大措施，強化移工防疫應變作為。（圖／勞動部提供）



記者周姈姈／台北報導

針對近日桃園工廠移工於西堤餐廳用餐染疫事件，勞動部部長許銘春今（22）日於指揮中心記者會指出，已立即主動聯繫王必勝指揮官，積極配合指揮官要求，嚴格要求雇主及仲介公司配合相關篩檢及疫調作為，並立即啟動4項應變措施，以控管疫情不要造成破口。

勞動部昨(21)日依照指揮官指示，立即要求雇主及仲介公司提供移工宿舍配置資訊，並透過桃園市勞動局訪查移工宿舍情形，釐清確診的移工住宿配置上下舖雅房格局，移工都有個人獨立床舖及使用空間，且住宿空間亦符合每人3.6平方公尺的標準，衛浴部分採共用衛浴，均依防疫指引分時分流使用。桃園市勞動局訪視該址移工宿舍，其生活照顧及防疫等均符合勞動部所訂雇主聘僱移工防疫指引規範。

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此外，勞動部已嚴格要求雇主與仲介公司，對於經匡列密切接觸者及同樓層宿舍移工不要外出並配合採檢與疫調，並督導雇主及仲介公司應配合移工提供膳宿及集中採買所需生活用品，同時加強宿舍清消次數。今(22)日勞動部王安邦政務次長及勞動力發署蔡孟良署長等人已赴桃園前進指揮所，依據指揮官召集會議持續配合並督導相關防疫作為，截至目前移工配合尚屬良好。

為防範疫情擴大，勞動部宣布立即啟動4大防疫應變措施，相關具體做法如下：

1.動員配合移工篩檢疫調

勞動部已動員1955專線、機場服務站及直聘中心雙語人員，配合衛生單位展開框列移工疫調作業。另依院長指示協調經濟部等中央目的主管機關，第一波優先協助聘僱移工人數達50人以上事業單位，近期內要求所聘移工全面快篩，後續持續規劃50人以下重點快篩。

2.違反防疫指引落實裁罰

勞動部配合疫情已多次修正雇主聘僱移工防疫指引，並訂有「雇主應辦理措施」及「建議辦理措施」，倘雇主未落實應辦理措施，如分流分艙原則、禁止不同雇主或同雇主不同工作地點的移工住宿同一樓層、明定工作規則及宿舍管理規則，加強防疫宣導、掌握移工健康狀況及安排就醫、預為準備1人1室隔離空間等，將依《就業服務法》第57條第9款規定裁處新臺幣6至30萬元，並廢止聘僱或招募許可，將加強查核移工防疫措施及雇主落實生活照顧管理責任。

3.鼓勵移工完整施打疫苗

截至1月18日止，移工疫苗接種率第一劑逾93%、第二劑逾73%，本次桃園工廠移工疫苗接種率第一劑85%、第二劑75%。為加強維護國內防疫安全，勞動部呼籲雇主及仲介公司應儘速協助移工攜帶個人身分證件，至全臺各地疫苗施打站，完整接種2劑疫苗。另也協助已完整接種2劑疫苗滿12週的移工，至「COVID-19公費疫苗預約平台」預約登錄接種疫苗追加劑(第3劑)；如有預約操作或其他疫苗接種等相關問題，可撥打24小時免費1955專線協助。

4.加強宣導移工防疫觀念

勞動部說明，為使移工即時獲得防疫資訊，勞動部已將疫情指揮中心發布的疫情資訊，例如防疫實聯制之操作流程、家用快篩試劑操作方式、施打疫苗前後應注意事項、疫苗意願登記及疫苗接種預約等翻譯成英語、泰語、印尼語及越南語，並透過勞動部所建置的「LINE@移點通」進行推播，相關防疫資訊亦同步置於多國語跨國勞動力權益維護資訊網站(https://fw.wda.gov.tw/)。

勞動部再次提醒，連假期間防疫工作不間斷，雇主、移工及仲介應持續落實各項防疫措施，共同維護全民健康安全。