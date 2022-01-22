亞旭70人確診！本國勞工僅7人　鄭文燦指感染途徑應為餐廳、宿舍

記者楊淑媛、林冠吟／桃園報導

桃園亞旭電腦群聚案件一夜暴增60於人確診，累計至今已有70人確診，其中包含63名移工與7名本國籍勞工。桃園市長鄭文燦指出，初步研判傳染途徑因是透過共用餐廳與移工宿舍群聚感染，但基於風險考量，會將加值區全部列為紅區採檢。

▲鄭文燦指出，亞旭電腦群聚事件其傳播途徑應為透過共用餐廳和宿舍傳染。（圖／桃園市政府）



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鄭文燦表示，染疫的亞旭移工位置主要在港區內的加值園區，移工們主要活動在A、B兩棟建築物當中，其中又以B棟3至4樓為主，A棟10樓也有他們的作業倉庫；在員工宿舍部分，港內宿舍為1處，目前共住209人，港外則有7處宿舍，共177人，也將會全數匡列採檢。

鄭文燦透露，由於目前外籍移工確診為大宗，本國籍有7位勞工確診，數量不多，初步研判整個傳染途徑應是透過共用餐廳與移工宿舍所致，基於風險考量，會將全部加值區列為紅區採檢。

目前亞旭電腦已被勒令停工，但由於遠雄自由貿易港區範圍相當大，共有45公頃，並有相當多廠商，鄭文燦也表示，目前除亞旭外已有33家廠商進行預防性停工一天，此外也會在遠雄自由貿易港區內設置前進指揮所；另港外社區部分，也會再新增蘆竹東西路停車場與大園三和天幕籃球場2處社區採檢站，呼籲民眾只要有足跡重疊、有症狀或覺得有必要都可以前往採檢。