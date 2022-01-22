陳時中秀圖表「1詭異處」被抓包！　網一看酸爆：前所未有

▲防疫記者會圖表1詭異處，引發大批鄉民熱議。（圖／翻攝自批踢踢八卦板）

記者邱晟軒／綜合報導

指揮中心今（22日）公布新增82例本土個案，及48例境外移入。對此，有不少收看記者會直播的網友，揪出指揮中心圖表1點詭異之處，貼文曝光後，引起網友刷爆留言罵翻，「這圖我跪了」、「這不寫個新聞嗎？真的是前所未有」。

有一名網友今在批踢踢八卦板以「CDC是作圖之鬼嗎？」發文表示，自己在收看下午指揮中心記者會時發現，指揮官陳時中一開始端出的今日確定病例圖表上，很明顯有著一個詭異之處。

[廣告]請繼續往下閱讀...

該網友指出，今日確定病例圖表上最重要的就是創今年新高的「82例本土確診」字樣，不過卻明顯較「48例境外移入」還要小；他同時也點出，衛福部傳染病統計資料查詢系統上，對於各縣市確診人數的級距呈現也很異常，分別為0-0、1-1、2-2、3-3，接著直接跳到4-117。

▲指揮中心公布1/22確診個案。（圖／指揮中心提供）

該網友文末酸爆，「用這種概念作圖表放在論文指導教授應該會跪下來看吧？CDC是不是圖表鬼才？是不是該學起來好好運用啊？有沒有作圖先進可以指導。」

貼文曝光後，引起一票網友紛紛炸鍋，「敢拿這種統計出來是不是想被電到死？」、「級距這樣做，神了」、「這要是在私人企業，應該會被電到飛吧」、「統計奇才啊」、「可悲，誰這樣統計的喔」、「4~117是三毀」、「重點82是本土吧？境外大家根本無感」、「這圖我跪了」。

還有不少網友感嘆，「把這種細膩的心思放在防疫上該有多好」、「之前雙北各一例就標得清清楚楚」、「真的有夠可悲，都已經大爆炸了還在搞有的沒的」、「我除了讚嘆不敢有其他反應」、「指揮中心實在沒必要在這種小地方耗掉自己信用」、「CDC真的只有搞政治在用心而已」。

▼許多鄉民不解指揮中心圖表呈現方式。（圖／翻攝自PTT）