段宜康發文了！開炮蔡英文「莫名其妙」　徐巧芯賀：您終於回來了

▲民進黨前立委段宜康。（圖／ETtoday資料照）



記者蔡文鈴／綜合報導

民進黨前立委段宜康捲入林秉樞網軍案後神隱，國民黨台北市議員徐巧芯甚至還在臉書發起協尋活動，如今過了50天，段宜康因為總統蔡英文出席蔣經國圖書館開幕，而在臉書砲轟。對此，徐巧芯在臉書狂賀，段老大您終於回來了！

蔡英文今（21）日出席「經國七海文化園區」及「蔣經國總統圖書館」開幕儀式，她在致詞時表示，儘管時空環境不同，但面對當前北京對台灣一波又一波的軍事及政治施壓，「蔣經國總統堅定保台的立場，毫無疑問也是當前台灣人民最大的共識，更是我們共同的課題」。

而段宜康在臉書轉貼新聞，發文痛罵「莫名其妙，無言以對。」他說，既然如此，當初何必要我們推動轉型正義？大家說不要只追究加害體制最底層的線民，應該追查下令監控、加害的人。現在總統去肯定那個威權體制最頂端的人，這又算什麼價值？從哪個面向來評價一個當政者，代表評價者的價值觀。難道我們會去肯定希特勒復興德國嗎？

對於段宜康睽違已久的發文，徐巧芯不僅在貼文下留言「新年快樂」，更立刻截圖PO文狂賀，「段老大回來了～您終於回來了～」睽違50天，終於重出江湖。老大一出手，便知有沒有。2022第一砲，直接攻擊偉大的小英總統，果然不簡單！

▲▼段宜康捲入林秉樞網軍案，神隱50天後終於發文 。（圖／翻攝臉書）

