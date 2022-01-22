蔡英文出席經國園區開幕　段宜康轟：難道會肯定希特勒復興德國？

▲總統蔡英文。（圖／ETtoday攝影中心翻攝）

記者呂晏慈／台北報導

總統蔡英文今（22）日上午出席經國七海文化園區暨蔣經國總統圖書館開幕典禮，表示透過資料能更公正的評價，有助於化解台灣社會分歧，並重申蔣堅決反共立場，表示當前國家挑戰很多，「我們有責任共同面對，差異可以互相尊重，歧見應該彼此溝通！」不過，民進黨前立委段宜康透過臉書開砲，莫名其妙，無言以對，從哪個面向來評價一個當政者，代表評價者的價值觀，「難道我們會去肯定希特勒復興德國嗎？」

蔡英文今天在開幕典禮致詞時表示，透過圖書館的資料，可讓台灣社會深入了解，更公正評價，有助於化解分歧，否則在台灣，蔣經國永遠只是一部分的蔣經國，有些人記得經濟發展和安全感，另外有些人只記得蔣經國帶來的威權體制。

蔡英文談及，台灣戰後發展的經驗都應該被記錄下來，歷史能鑑往知來，有錯誤之處要引以為鑑，有值得學習之處也要借鏡，透過這些不同面向的歷史事件，更深入認識蔣經國歷史定位。

對此，段宜康今天透過臉書分享蔡英文出席開幕式的新聞，大嘆「莫名其妙，無言以對，既然如此，當初何必要我們推動轉型正義？」他直言，大家說不要只追究加害體制最底層的線民，應該追查下令監控、加害的人，現在總統去肯定那個威權體制最頂端的人，這又算什麼價值？從哪個面向來評價一個當政者，代表評價者的價值觀，「難道我們會去肯定希特勒復興德國嗎？」