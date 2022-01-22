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「經國七海文化園區」開幕　錢復：期待成為北市人文新地標

實習記者張鈞量／台北報導

「經國七海文化園區」歷經7年的興建與整備後，於22日開幕，蔣經國國際學術交流基金會董事長錢復受邀出席。針對經國七海文化園區的落成，錢復表示，他之所以決定負責興建、營運蔣經國總統圖書館和七海故居，原因除了緬懷蔣經國的貢獻，也保存其文化與學術和觀光需求，「我們的目的就是讓經國七海園區，成為台北市人文新地標」。

▲▼經國七海文化園區。（圖／台北市府提供）

▲經國七海文化園區。（圖／台北市府提供）

錢復表示，蔣經國國際學術交流基金會是民國78年，由政府、民間共同成立，是民間的財團法人，成立宗旨是獎勵國際學術界，從事和學術及台灣研究發展的人才，從成立以來基金會就和世界著名學府、研究機構及重要的學術組織建立關係。

錢復解釋，「我們在捷克、美國、香港、德國分別設置四個海外台灣漢學及海外研究中心」，協助台灣人民科學和社會科學學者，提升國際的學術地位，成立至今本會補助學術機構及學者的經費，高達1億3000萬美元，如此豐碩的結果，證實本會在國際上具有公信力，還有影響力，是台灣面向重要的無形文化資產。

錢復回顧，101年和信望愛集團籌備規劃七海文化園區整建、103年正式和市府簽約，負責興建、營運蔣經國總統圖書館和七海故居，「為何毅然決定承擔責任？」。錢復解釋，主要原因有幾點：
第一、美國這些國家，成立了總統圖書館或是良好傳統，完整收藏整理陳列和總統一生有關的文物、文獻、資料，供民眾閱覽和研究。從民國38年政府遷台的過程中，問到哪位對台灣有貢獻時，經國先生一直都排第一，而且遙遙領先其他幾位的總統，我們很高興我們在七海園區內，成立第一個總統圖書館。

錢復強調，它將是兼具多功能的數位圖書館，服務的對象是全球的研究學者，除典藏的學術資料、舉辦學術活動與展覽史料的文獻外，我們還要利用數位科技，整合海內外、政府、民間，和私人典藏的相關史料，建立數位典藏資料庫、推廣中華民國現代化研究，成為全球關注的漢學研究資源平台。

第二、七海寓所是蔣經國和家人居住最久也是在台灣唯一留下來的故居，一共住了19年，蔣經國之妻方良繼續居住到93年過去，七海寓所不只是故區也是生態保護園區，我們珍惜這個難得的機會，希望好好保存且使用珍貴文化資產，讓經國七海文化園區成為兼具歷史、學術內涵優質文化休閒空間，所以古蹟保存、學術研究社會教育文化交流是本來園區主要的文化主軸，同時也兼顧休閒及深度觀光、旅遊的需求。

錢復表示，「我們的目的就是讓經國七海園區，成為台北市人文新地標」，一個包容歷史學術教育景觀與生態的文化園區，很遺憾地，因為疫情，很多海外友人及國際學者都無法參加今天的盛會，「但我要誠摯的歡迎，所有海內外同胞，將來都有機會來園區探訪」，了解他的樸實文化，見證台灣的關鍵歷史，與劍潭山的美景、文化資產，本案從開始籌備至今歷時10年，獲得許多貴人幫助，由於大家的幫忙各種挑戰才能一一克服，本案是各界捐助，無法一一點名，致上最高謝意。

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