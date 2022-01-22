快訊／大眾運輸防疫措施加嚴！明日起「車廂內禁飲食」

記者李宜秦／台北報導

本土疫情再度爆發，而長達九天的春節假期就要到來，為加強防疫，交通部長王國材今日出席指揮中心記者會指出，因應國內疫情擴大，大眾運輸包括雙鐵及客運車廂、船舶、航空器內，明天起禁止飲食，生理需求服藥可以飲食，若有飲食需求的話，要待在車站站區，且確保防疫距離下可飲食。

▲春節期間搭乘大眾運輸的人數較多。（圖／記者李毓康攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

王國材表示，雖然目前防疫警戒為第二級，不過各個交通運輸場站清潔消毒頻率將提升到三級標準，針對扶手、按鈕、廁所門把、座椅等，都會加強消毒清潔。

另外，過去防疫計程車都會經過國道服務區，提供旅客上廁所，這次會將人流動線更清楚區分出來，不讓一般旅客混流。機場旅客搭乘防疫計程車部分，會由機場人員直接將乘車單帶到計程車內，杜絕入境旅客與其他人接觸的機會。

▲交通部1/22宣布陸海空運具新防疫限制。（圖／指揮中心提供）

為因應近期COVID-19疫情發展，交通部宣布自111年1月23日起大眾運輸運具內禁止飲食，以共同防範疫情傳播，降低國人感染風險。

交通部表示，因應農曆春節假期將屆，預料將會湧現返鄉人潮，自23日起禁止民眾在高鐵、臺鐵、公路客運、船舶(固定餐飲區域除外)、航空國內線航班等運具內飲食，若因生理需求需喝水、服藥、哺乳，應於食用完畢後儘速佩戴口罩；另外在除外範圍內有飲食需求者，在與不特定對象保持社交距離或有適當阻隔設備之情形下，得於飲食期間暫時取下口罩。違反規定，經場域人員勸導不聽者，依傳染病防治法第70條第1項規定，可處新臺幣3千元以上1萬5千元以下罰鍰。

交通部王國材部長除於21日召開擴大防疫會議，請各單位針對大眾運具及場域比照三級警戒標準執行清消作業，落實相關防疫作為外，也呼籲國人，請務必配合搭乘大眾運輸量測體溫、戴口罩及遵守飲食相關規定，保護自己也維護他人健康。