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明起高鐵車廂禁飲食「不聽勸可罰1.5萬」　車上停賣便當飲品

記者李宜秦／台北報導

交通部宣佈，明日起大眾運輸車廂內禁止飲食，違者可罰3000到1.5萬。台灣高鐵公司表示，車站付費區及非付費區仍開放飲食，惟須保持社交距離，另外明日起暫停列車上之高鐵便當、推車飲料、食品及車上自動販賣機等各項販售服務；商務車廂亦暫停供應熱飲，改為提供單獨包裝之甜鹹點心各1份及瓶裝水。

▲▼高鐵,台灣高鐵,旅客,乘客,車站,返鄉,旅遊,遊客,出遊,國旅,觀光,交通,口罩,大眾運輸,高鐵月台,春節連假,防疫,雙鐵,春節疏運,加班車,自由座。（圖／記者李毓康攝）

▲高鐵車廂明起禁止飲食。（圖／記者李毓康攝）

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高鐵公司表示，明（1/23）日起，車廂內禁止飲食並同步暫停各項推車商品販售服務，旅客若因生理需求（如喝水、服藥、哺乳）需飲食者，請遵守保持社交距離規範，並應於飲/食用完畢後，儘速佩戴口罩。

高鐵各車站內之付費區及非付費區，仍維持開放旅客在與不特定人保持社交距離或有適當阻隔設備之情形下，可暫時取下口罩飲食。高鐵各車站消毒頻率已提升至每小時一次，各車次列車於抵達端點站進行折返清潔時，再特別以酒精進行全面消毒。

▲高鐵,高鐵旅客,高鐵人潮,高鐵大廳,高鐵月台。（圖／記者賴文萱攝）

▲有保持社交距離下，旅客在高鐵車站仍可飲食。（圖／記者賴文萱攝）

高鐵公司指出，明（23）日起調整車廂服務內容，全面暫停列車上之高鐵便當、推車飲料、食品及車上自動販賣機等各項販售服務；商務車廂亦暫停供應熱飲，改為提供單獨包裝之甜鹹點心各1份及瓶裝水。自備餐食或商務車廂之旅客，需將餐點攜帶下車後再行食用。另高鐵車站內將繼續販售高鐵便當。

高鐵公司表示，列車組員及車上保全於巡視車廂時，將特別注意旅客佩戴口罩情形，發現未依規定佩戴口罩者除將主動勸導外，更將針對不配合或持續違反規定者，立即通知鐵路警察協助，以落實執行防疫規定。

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