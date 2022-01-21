職場新員工分2類「想跟誰共事？」 眾人一面倒選它：教笨的很累

▲歲末年終是新的一波新進員工入職潮。（示意圖／免費圖庫）

實習記者廖翊慈／綜合報導

近期是跳槽旺季，有些公司會有一波的員工入職。就有一名網友表示，通常新進員工有2種人，一種是工作能力好，但不好相處，另一種則是工作能力不太好，但是相處起來輕鬆，他好大家會比較希望跟哪一種人共事？引發網友熱議。

一名網友在PTT上以「在職場上比較喜歡哪一種新進同仁」為題發文，表示又到了過年，代表又會有新進的同事，他認為職場上的新人大致分為2種，他以經驗寫出A、B兩種新進同事的特徵，好奇其他網友會選擇哪種同事。

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A是學習能力強，工作效率也高，工作內容是教一次就會的那種，不用反覆教他，但平常都不太聊天，不怎麼和同事談天說地，開口閉口只有工作上的內容，與同事之間散發著一層隔閡，下了班就不認識那種。

B是學習能力、記憶力比較沒那麼好，有時一些作業流程可能要做過兩三次才會記住，在他還沒有搞清楚工作內容之前，可能會一直來詢問妳，但是態度良好，平時也會找你聊天、開玩笑，相處起來很舒服親切。

對於上述2類人，原PO詢問「如果要選新進同事的話，大家比較希望哪一種人共事呢」？

▲原PO詢問大家比較想跟那類人共事。（示意圖／免費圖庫）

貼文一出網友紛紛表達意見，2種人各有網友喜歡，但多數人選擇A，「當然是A，合作起來比較輕鬆」、「A啊！我是來上班的不是來聊天的」、「當然是A，同事又不是朋友」、「 AAA久了就熟了」、「 A，效率最高比較好」、「 A不扯後腿，準時下班」、「 A，都成年人了真的要爲自己的辦事能力負責」、「 A，討厭上班有人一直要聊天，多親切都一樣」、「教笨的很累」、「選B的都是小朋友」、「A啊，不想勞心費神」、「A啦，B可能要你擦屁股」。

不過也有少數選擇B，「B教兩三次就會也不算笨，工作氣氛好上班會比較愉快」、「B，跟A相處壓力很大 上班會不快樂」、「B不知道就問，態度也很好，這才是好現象」、「現實是B比A受歡迎」、「大家都選A，但實際現實B比較多」、「希望是A但實際上都是B」。

▲網幾乎一面倒選擇A。（圖／擷取自PTT）