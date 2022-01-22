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桃園一夜爆發+60「為何不升三級？」　鄉民氣瘋了：怕慘劇再一次

▲▼鄭文燦。（圖／桃園市政府）

▲桃園市長鄭文燦。（圖／資料照）

網搜小組／許力方報導

桃園疫情多點爆發，西堤群聚案持續擴大，指揮中心21日公布桃園工廠有6人染疫，其中2名移工曾到西堤用餐，採檢後又找到60人陽性確診，累計66人群聚感染。消息讓全網驚訝，有鄉民好奇問卦是否同意禁止內用？為什麼這次中央地方都不想升級三級警戒？引爆討論「穩炸了」、「桃園重新定義收斂」，但眾人皆不同意重返三級「我疫苗打假的？」「疫苗、口罩能做的都做了還要怎樣？」

西堤群聚擴大，桃園工廠因有2名移工曾用餐後確診，緊急採檢1005人，指揮中心21日晚間證實，新增60人陽性，加上下午記者會已公布的6人，累積已經66人感染，相關疫調資料持續進行中，將於今天（22日）下午的記者會統一說明。據了解，確診者將即刻被送往台北市劍潭活動中心的「加強版防疫旅館」隔離。

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消息引發熱烈討論，網友議論紛紛「起飛」、「好穩」、「開始了」、「歷史不斷重演」、「輕鬆破萬」、「還以為看錯了」、「收斂中，內用好吃」、「熟悉的周六最對味」「三位數指日可待」、「穩炸了」「過年前大爆炸來了！」認為移工在過去的12天裡已經都不知道接觸多少人了，「系統壓力超大」、「看來今年春節只能待在家」「要是現在跟去年一樣篩下去一定很精彩」、「就是這前奏啊！上次也是，明天破百破定了。」

▼西堤群聚案再擴大，桃園工廠66人確診。（圖／指揮中心、桃園市政府）

▲▼案17630相關確診個案關聯。（圖／指揮中心提供）

▲桃園防疫記者會0121。（圖／記者沈繼昌翻攝）

有鄉民就發文問卦：「為什麼這次中央地方都不想升三級的感覺？」是否能全民一起關2周，不要管過年的餐旅業，請政府讓他們停業再事後紓困，先把疫情控制下？但現在似乎中央地方都不想做壞人，那就是病毒做壞人，這麼簡單的道理，想不明白嗎？底下近百留言反嗆他：「就根本沒必要啊」、「這麼愛升你怎麼不把自己關在家裡不出門」、「簡單說就是醫療量能有限啊」、「疫苗都尻下去了= =」、「沒錢發了」、「疫苗都打了不然哩」、「疫苗打了、口罩戴了，能做的都做了還要怎樣？」「疫苗打成這樣還要升三級，乾脆別打」，認為是「經濟民怨」的問題，「會怕啊！去年慘劇今年再來一次。」

甚至有鄉民發問討論是否同意禁止內用？底下一片反對聲浪「不同意！那當初就不該打疫苗了啊」、「再禁一次，下次再漲價」、「店家會倒光」、「不同意，怕的人自己外帶」、「升個屁，共存了啊」、「當然不同意，本來就該與病毒共存」、「不同意，疫苗打好等病毒來了。」但也有不少人認同禁止內用，「至少先禁止桃園」、「快升三級」、「我要百倍券」、「反正我家每天都煮飯」。

▼桃園採檢人潮。（圖／攝影中心攝）

▲▼桃園龍岡大操場天幕社區採檢站排隊等待採檢人潮。（圖／攝影中心攝）

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ET快訊
亞旭工廠暴增60例　全數送往劍潭「加強版防疫旅館」
亞旭電腦工廠暴增60例　指揮中心證實：有台籍作業員染疫

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