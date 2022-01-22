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本土病例暴增！忘了「恐怖麻將間」群聚感染　42人躲墓園狂賭

▲高雄市疫情升溫！警方破獲42人群聚在10坪大的地下賭場 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市疫情升溫！警方破獲42人群聚在10坪大的地下賭場 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄去年新冠肺炎期間去年有「恐怖麻將間」造成群聚，事隔5個月之後，再度有本土確診病例，而且一口氣增加13名，但似乎有人不願記取去年教訓，在郊區墓園開起地下賭場，警方前往查緝一口氣逮捕42名賭客。

就在22日深夜，警方持搜索票前往大寮區內厝段一棟鐵皮屋來查緝，果然查到一間地下賭場，這間地下賭場就藏身在墓園當中，54歲的莊姓男子為賭場主持人，聘請29歲的譚姓男子來當交通車司機載運賭客，而61歲的陳姓男子當把風。為了躲避追查，前往這間賭場還得經過一大段的產業道路，進出都得讓譚姓男子來接送，同時還養了狗，只要陌生人靠近就會狂吠。

▲高雄市疫情升溫！警方破獲42人群聚在10坪大的地下賭場 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市疫情升溫！警方破獲42人群聚在10坪大的地下賭場 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市疫情升溫！警方破獲42人群聚在10坪大的地下賭場 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市疫情升溫！警方破獲42人群聚在10坪大的地下賭場 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

這次警方破獲這間地下賭場，發現42名賭客就藏在不到10坪大的鐵皮屋內，在疫情快速發燒的時刻，還大搞群聚，根本就忘了去年高雄市曾經發生的「恐怖麻將間」，造成15個人群聚感染，同時匡列7百多人案件，讓員警大搖頭，現在全案依照賭博罪跟社會秩序法偵辦移送。

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