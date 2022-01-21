新北成立全國第6處里辦公室認養小棧　里長楊振蜂愛心護毛孩

▲新北成立全國第6處里辦公室認養小棧。（圖／新北市動保處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府動保處與三芝區八賢里長楊振蜂合作，在里辦公處設立「三芝動物之家愛心認養小棧」於21日正式成立，這也是全國第6處里辦公室設置毛寶貝愛心認養小棧。動保處表示，透過鄰里愛心認養小棧，增加毛寶貝曝光認養機會，由里長帶頭作動保，讓更多等待認養動物提早融入家庭，找到溫暖的家。

八賢里長楊振蜂協助推動各項動物保護政策，熱心地方事務工作，全年無休隨時關心里民各項需要，工作辛勞深受里民擁護。因八賢里屬於山區村落，民眾可飼養狗來協助居家安全及陪伴，所以喜歡毛寶貝的楊里長去年率先帶頭到三芝動物之家認養1隻黑色母狗，取名叫饅頭。

▲三芝區區長王立文（右）八賢里里長楊振蜂（左）。

楊振蜂表示，饅頭回到家後搖身一變成為保護家人的守衛小幫手，只要有什麼風吹草動牠就會吠叫示警，有了饅頭的守護不僅讓家更安全，也讓家人住得更安心，能力一點也不輸保全，加上饅頭的陪伴，讓家裡氣氛充滿歡笑聲。

楊振蜂說，為了讓里內流浪動物源頭減量，經常與愛心人士合作，將浪貓帶到三芝動物之家做絕育手術，已協助里內20隻以上流浪貓TNVR，確實減少流浪貓數量，同時推動乾淨餵養政策，兼顧動物權益和維護社區環境衛生。另外，去年底發現里內一隻受傷嚴重遭棄置流浪犬隻，更即刻通報動保處，因放置誘捕籠不易捕捉，獸醫立即進行吹箭，成功救援將牠帶回動物之家醫療。

動保處表示，新北市現有8所動物之家分別位於郊區、海邊、山上，有些動物之家在交通上未必有便捷性，為提高毛寶貝認養率，積極結合寵物店家、動物醫院，更跨出一大步，結合各里辦公處設立認養小棧，方便民眾就近認養，更重要是宣導民眾動物保護觀念。另外動保處強調「出門遛狗要繫牽繩」，未來自治條例公布施行後，未繫繩遛狗者將裁罰3000元至1萬5000元，請民眾愛牠就繫緊牠。

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