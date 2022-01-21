台65線插隊切車！重機騎士按喇叭示警　沒品男嗆三小還飆國罵

記者陳雕文／新北報導

新北市台65線傳惡意逼車事故！一名蔡姓重機騎士20日上午行經台65線時，看見後方曾姓男子駕駛的黑色轎車欲插隊，長按喇叭示意，未料卻引發曾男不滿不斷惡意逼車，回敬長鳴喇叭，還下車對著騎士飆罵三字經，讓騎士氣得向警方報案，並將整起過程的行車紀錄器放上臉書社團爆料公社。

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▲重機騎士怒控後方的曾姓駕駛惡意切車還飆罵髒話。（圖／記者陳雕文翻攝）



還原整起過程，蔡男騎乘重型機車行經台65線快速道路時，看見後方的曾姓男子駕駛黑色轎車，欲從車流速度較快的內側車道，插隊進入車流較慢的外側車道，蔡男按喇叭示警，未料卻引起曾男不滿，曾男在順利插進隊伍後，也立即回敬蔡男長鳴喇叭。曾男事後也被蔡男怒控惡意逼車，造成雙方追撞，導致蔡男重機有車牌凹陷與排氣管後端凹陷等車損，曾男還下車怒向蔡男不斷咆哮飆罵三字經。

過程中，曾男還疑似有動手拉扯蔡男，讓蔡男氣得怒嗆「不然叫警察阿」，曾男再回嗆「叫什麼警察？阿你是在叭X小啦」，後續蔡男為避免有更多糾紛，先行離開，待下快速道路後立即前往派出所報警。

▲曾男在台65線直接下車和重機騎士理論，並不斷飆罵髒話。（圖／記者陳雕文翻攝）



新莊分局也證實確實有該起行車糾紛，新莊分局表示，經處理同仁檢視當事人所提供之行車紀錄器畫面，發現雙方當事人於現場因變換車道互未禮讓，而有起短暫口角糾紛，經多次詢問確認報案人是否提告，惟報案人表示僅需處理車禍部分。

▲▼重機騎士指出曾男的惡意逼車害其重機有車損。（圖／記者陳雕文翻攝）



警方指出，報案人稱重機受有大牌凹陷及排氣管後端凹陷等車損(外觀幾乎看不出)，全案仍依規定受理，另於20日通知曾姓駕駛到案說明。