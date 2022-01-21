　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

中華醫大第一屆新南向國際產學合作專班　 61位印尼生開心大學畢業

▲中華醫大新南向國際產學合作專班第一屆畢業典禮，學生代表接受校長孫逸民（右三）頒發畢業證書，畢業生開心歡慶畢業。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲中華醫大新南向國際產學合作專班第一屆畢業典禮，學生代表接受校長孫逸民（右三）頒發畢業證書，畢業生開心歡慶畢業。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

來台4年，一邊上課一邊進行校外實習的中華醫事科技大學，新南向國際產學合作專班61位印尼學生，21日開心參加畢業典禮，拿到畢業證書的剎那，興奮地透過視訊分享遠方家人，這是華醫新南向國際產學合作專班首屆畢業生，多數已通過華語文能力測驗及資訊管理相關專業證照，畢業後更有近50位申請留台工作。

中華醫大新南向國際產學合作專班第一屆畢業典禮，21日上午11時舉行，就讀數位設計與資訊管理系的61位畢業生穿上學士服先進行校園巡禮，回顧在華醫求學的點點滴滴，隨後進行畢業典禮，接受校長孫逸民撥穗及授予學士學位畢業證書。教務長兼副校長張耀宗、副校長兼國際長姜泰安、副校長兼主秘洪明權及數資系系主任曾雅芬偕同系上老師都到場為畢業生祝福。此外，在學期間學生校外實習的合作廠商代表也派人參加，並對實習期間表現優秀學生頒獎鼓勵。

[廣告]請繼續往下閱讀...

孫逸民校長表示，4年前下定決心來台求學、選擇華醫，就是築夢的開始，如今經過4年紮實的課業學習與校外實習訓練，不但華語能力大為增進，也取得資訊管理相關專業證照，除此之外，對台灣的生活與文化、風土習俗及人情，相信也都有深刻的認識和適應，這些都是築夢踏實、夢想成真的收穫和成果，未來無論是續留台灣就業或返國或繼續升學深造，期盼每位畢業生都有亮眼表現。

▲中華醫大新南向國際產學合作專班第一屆畢業典禮，學生代表接受校長孫逸民（右三）頒發畢業證書，畢業生開心歡慶畢業。（圖／記者林悅翻攝，下同）

畢業生班尼、利亞、翠雅娜與優沙4人代表接受校長撥穗、頒授畢業證書和學位。班尼代表畢業生致詞表示，印尼和台灣的文化差異大，要從頭學習新東西，感覺這是自己人生的重新開始。他也盛讚校園品德教育好，打球時把錢包放在球場邊都不會擔心被偷；在學期間遭逢父親過世無法回家奔喪，特別感謝系上師長適時給他如家人般的溫暖。

翠亞娜則開心的說，經歷漫長的大學生活和努力學習，才有今日的成果，她要感謝老師的支持和教導，不但隨時提供課業問題諮詢，也樂於和他們分享生活點滴。此外，她對台灣流暢的交通系統、先進的科技、乾淨的道路和良好秩序、好吃的食物以及國民健康保險，認為是印尼沒有的，深浨吸引她畢業後選擇繼續留在台灣工作。

利亞感謝學校所有老師的認真指導，傳授非常有用的知識。優沙則感性的說系上老師，就像父母一樣照顧他們，會把在華醫學習感受到的善意傳遞給遇到的每一個人。此外，他也向一起奮鬥的同學感謝4年同窗相伴學習，互相激勵成長。

▲中華醫大新南向國際產學合作專班第一屆畢業典禮，學生代表接受校長孫逸民（右三）頒發畢業證書，畢業生開心歡慶畢業。（圖／記者林悅翻攝，下同）

曾雅芬主任表示，首屆新南向國際產學合作專班61位學生在學期間認真學習課業和語文，校外實習深受業者肯定，有多達60％的學生通過華語文能力測驗及多數都取得資訊管理相關專業證照。來台4年愛上台灣的生活，已有多人打算畢業後繼續留在台灣工作，之前校外實習的業者主動請學校協助就業媒合；成績表現優異的利亞則計畫申請台大與成大EMBA繼續升學；妮拉同學則想返國申請馬拉西亞研究所繼續攻讀碩士。

►過年穿「發財褲」福氣超滿

ET快訊
Keanna男友「我不裝了」　攤牌認知道真相
桃園街頭驚見「巨型柱狀物」　網大驚：台灣有洲際飛彈？
「強降雨訊」全台濕更冷！鄭明典：要烏到年後　下波恐有冷氣團
男星住在千年古堡倫敦塔　「叫不到外送」苦惱
肝不好「6恐怖徵兆」曝光！　睡不到5小時當心了
28K妹曝支出表求救「生活費6300太高？」　網驚揭2大敗筆

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「強降雨訊」全台濕體感更冷！鄭明典：要烏到年後　下波恐有冷氣團

桃園街頭運送「巨型柱狀物」　網友大驚：台灣有洲際飛彈？

中華醫大第一屆新南向國際產學合作專班　 61位印尼生開心大學畢業

2022燈會搶商機！高雄飯店「除夕」掀搶客大戰　住宿推超值優惠

小一寒假作業「四電少於1」！爸爸傻眼求解釋　網曝答案：超難完成

疫情又來襲…「最兇」鋼琴老師採一對一教學　挺E乳擄獲10萬粉絲

快訊／桃園2校預防性停課「家長確診」　2子女採檢結果出爐

年菜自己煮！6步驟輕鬆端出「蒜蓉蒸蝦」　圓圓滿滿超吉祥

結婚3年沒小孩！獨生子慘被長輩逼休妻「改娶外配」　結果好後悔

5歲女童「飯要人餵」疑發展遲緩　職能治療師教「打電動」強身

客人嘆鮮奶茶太淡「求加厚」闆娘皺眉拒！解惑濃厚感迷思

疫情燒高雄「一家3口確診」　今增13例本土、境外24例

檢舉違停被嗆「不好好工作」　他冷靜應對5分鐘完成舉發

鳳梨遭爆偷吃4寶媽粉絲！床照曝光　深夜發聲「初四了」：我很負責DER

開車4小時南下迎接蒜頭接班狗　媽見「相似眼神」淚：跟我回家

高雄2警「綠燈停路口」聊天　騎士黃燈繞道竟遭攔：闖紅燈

謝和弦控遭戴綠帽…爆她「床上超主動」　Keanna認「離婚前就認識ØZI」吐真相

搬運煙火手滑落地大爆炸！　現場巨響火光沖天滿地狼藉

殉職飛官女友留鄉顧單親母　父悲請政府照顧「無緣媳婦」

騎士喬位亂移車「1格擠2台」　他制止遭回嗆：這邊都這樣！

「強降雨訊」全台濕體感更冷！鄭明典：要烏到年後　下波恐有冷氣團

桃園街頭運送「巨型柱狀物」　網友大驚：台灣有洲際飛彈？

中華醫大第一屆新南向國際產學合作專班　 61位印尼生開心大學畢業

2022燈會搶商機！高雄飯店「除夕」掀搶客大戰　住宿推超值優惠

小一寒假作業「四電少於1」！爸爸傻眼求解釋　網曝答案：超難完成

疫情又來襲…「最兇」鋼琴老師採一對一教學　挺E乳擄獲10萬粉絲

快訊／桃園2校預防性停課「家長確診」　2子女採檢結果出爐

年菜自己煮！6步驟輕鬆端出「蒜蓉蒸蝦」　圓圓滿滿超吉祥

結婚3年沒小孩！獨生子慘被長輩逼休妻「改娶外配」　結果好後悔

5歲女童「飯要人餵」疑發展遲緩　職能治療師教「打電動」強身

加油站拍照被警告「很危險」！　李沛旭傻眼開嗆：拜託不要當智障

Keanna男友水瓶少爺「我不裝了」　攤牌認知道真相：誰沒有過去？

高雄20歲確診男隱瞞足跡「急匡300人」　到台南喝喜酒曾去洗手間

新北成立全國第6處里辦公室認養小棧　里長楊振蜂愛心護毛孩

林瑞陽神隱1個月…兒鬆口「一直都有訊息聯絡」！　洩他動向

雷／《天之驕女》她為愛犧牲！　後悔當小三「道歉正宮」網全看哭

「強降雨訊」全台濕體感更冷！鄭明典：要烏到年後　下波恐有冷氣團

桃園街頭運送「巨型柱狀物」　網友大驚：台灣有洲際飛彈？

張溫鷹之女陳俞融捲土重來　轉戰北區為綠營爭取第二席台中市議員

中油旗下車輛保養中心「過年不漲價」　67直營據點服務不打折

生活熱門新聞

即／高雄確診者到台南參加喜宴！同桌11人全是外縣市

快訊／本土暴增23例「高雄就+10」、另增45境外

暴增23例「仍不升三級？」　1類人狂抖

「明天補班日」到底補哪天？網長知識了

寵物店「賣不掉的貓狗下場如何」？　店員曝真相

快訊／高雄暴增10例！17處足跡曝

數A學測史上最難「可能要重考」

確診足跡燒到台南！市府15點召開記者會

數位疫苗證明今開放使用！12場所打2劑才能進　申請QA一次看

高雄染疫父疑再傳同事　高市衛生局下午說明

快訊／高雄確診者曾到過台南！台南市府緊急公布足跡

快訊／桃園觀音某工廠550人採檢結果出爐

即／桃園13處足跡曝！Costco、台新銀行、全聯入列

確診者未告知喜宴足跡！黃偉哲怒：台南人不會原諒你

更多熱門

相關新聞

中華醫大手作烘焙培訓班結訓

中華醫大手作烘焙培訓班結訓

中華醫事科技大學承辦的失業者職業訓練「手作烘焙培訓班」，19日舉行結訓成果展，26名學員歷經360小時的訓練，結訓成果展上使出拿手絕活，製作多樣結合在地食材的健康養生烘焙點心及伴手禮禮盒，用作品呈現學習成果。

中華醫大鄭博真教授贈創作繪本

中華醫大鄭博真教授贈創作繪本

求職妹面試狂遭打槍！過來人秒揪「1原因」

求職妹面試狂遭打槍！過來人秒揪「1原因」

中華醫大USR登革熱防治知行合「醫」

中華醫大USR登革熱防治知行合「醫」

台南市勞工領袖大學歡喜畢業

台南市勞工領袖大學歡喜畢業

關鍵字：

中華醫大印尼生畢業

讀者迴響

熱門新聞

即／高雄確診者到台南參加喜宴！同桌11人全是外縣市

ØZI親寫歌成功安撫Keanna！1手段網全服了

曾沛慈才結婚…汪東城祝賀卻PO「曖昧親吻照」！

快訊／本土暴增23例「高雄就+10」、另增45境外

國軍坦克撞轎車　車主買咖啡見愛車毀損嚇壞

暴增23例「仍不升三級？」　1類人狂抖

王子無預警「認愛」！　曬「臉貼臉合照」超甜

3浴室「清潔姨摸魚8小時」　她氣噴3600轟出門

「明天補班日」到底補哪天？網長知識了

即／嘉義學測某考場驚傳學生墜樓　雙腿骨折意識模糊

小商人搜集25受害人提告　青青道歉了

寵物店「賣不掉的貓狗下場如何」？　店員曝真相

出現2種症狀要注意　英更新Omicron常見症狀

快訊／高雄暴增10例！17處足跡曝

鳳梨直播發火：我承認！　自爆2年前「服務很多人」

更多

最夯影音

更多
客人嘆鮮奶茶太淡「求加厚」闆娘皺眉拒！解惑濃厚感迷思

客人嘆鮮奶茶太淡「求加厚」闆娘皺眉拒！解惑濃厚感迷思
疫情燒高雄「一家3口確診」　今增13例本土、境外24例

疫情燒高雄「一家3口確診」　今增13例本土、境外24例

檢舉違停被嗆「不好好工作」　他冷靜應對5分鐘完成舉發

檢舉違停被嗆「不好好工作」　他冷靜應對5分鐘完成舉發

鳳梨遭爆偷吃4寶媽粉絲！床照曝光　深夜發聲「初四了」：我很負責DER

鳳梨遭爆偷吃4寶媽粉絲！床照曝光　深夜發聲「初四了」：我很負責DER

開車4小時南下迎接蒜頭接班狗　媽見「相似眼神」淚：跟我回家

開車4小時南下迎接蒜頭接班狗　媽見「相似眼神」淚：跟我回家

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面