中華醫大第一屆新南向國際產學合作專班　 61位印尼生開心大學畢業

▲中華醫大新南向國際產學合作專班第一屆畢業典禮，學生代表接受校長孫逸民（右三）頒發畢業證書，畢業生開心歡慶畢業。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

來台4年，一邊上課一邊進行校外實習的中華醫事科技大學，新南向國際產學合作專班61位印尼學生，21日開心參加畢業典禮，拿到畢業證書的剎那，興奮地透過視訊分享遠方家人，這是華醫新南向國際產學合作專班首屆畢業生，多數已通過華語文能力測驗及資訊管理相關專業證照，畢業後更有近50位申請留台工作。

中華醫大新南向國際產學合作專班第一屆畢業典禮，21日上午11時舉行，就讀數位設計與資訊管理系的61位畢業生穿上學士服先進行校園巡禮，回顧在華醫求學的點點滴滴，隨後進行畢業典禮，接受校長孫逸民撥穗及授予學士學位畢業證書。教務長兼副校長張耀宗、副校長兼國際長姜泰安、副校長兼主秘洪明權及數資系系主任曾雅芬偕同系上老師都到場為畢業生祝福。此外，在學期間學生校外實習的合作廠商代表也派人參加，並對實習期間表現優秀學生頒獎鼓勵。

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孫逸民校長表示，4年前下定決心來台求學、選擇華醫，就是築夢的開始，如今經過4年紮實的課業學習與校外實習訓練，不但華語能力大為增進，也取得資訊管理相關專業證照，除此之外，對台灣的生活與文化、風土習俗及人情，相信也都有深刻的認識和適應，這些都是築夢踏實、夢想成真的收穫和成果，未來無論是續留台灣就業或返國或繼續升學深造，期盼每位畢業生都有亮眼表現。

畢業生班尼、利亞、翠雅娜與優沙4人代表接受校長撥穗、頒授畢業證書和學位。班尼代表畢業生致詞表示，印尼和台灣的文化差異大，要從頭學習新東西，感覺這是自己人生的重新開始。他也盛讚校園品德教育好，打球時把錢包放在球場邊都不會擔心被偷；在學期間遭逢父親過世無法回家奔喪，特別感謝系上師長適時給他如家人般的溫暖。

翠亞娜則開心的說，經歷漫長的大學生活和努力學習，才有今日的成果，她要感謝老師的支持和教導，不但隨時提供課業問題諮詢，也樂於和他們分享生活點滴。此外，她對台灣流暢的交通系統、先進的科技、乾淨的道路和良好秩序、好吃的食物以及國民健康保險，認為是印尼沒有的，深浨吸引她畢業後選擇繼續留在台灣工作。

利亞感謝學校所有老師的認真指導，傳授非常有用的知識。優沙則感性的說系上老師，就像父母一樣照顧他們，會把在華醫學習感受到的善意傳遞給遇到的每一個人。此外，他也向一起奮鬥的同學感謝4年同窗相伴學習，互相激勵成長。

曾雅芬主任表示，首屆新南向國際產學合作專班61位學生在學期間認真學習課業和語文，校外實習深受業者肯定，有多達60％的學生通過華語文能力測驗及多數都取得資訊管理相關專業證照。來台4年愛上台灣的生活，已有多人打算畢業後繼續留在台灣工作，之前校外實習的業者主動請學校協助就業媒合；成績表現優異的利亞則計畫申請台大與成大EMBA繼續升學；妮拉同學則想返國申請馬拉西亞研究所繼續攻讀碩士。