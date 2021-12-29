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為偏鄉挹注圖書資源　中華醫大鄭博真教授贈創作繪本給16所國小、幼兒園

▲中華醫事科技大學幼保系鄭博真教授與童心文創合作，舉辦送繪本到偏鄉迎新春。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲中華醫事科技大學幼保系鄭博真教授與童心文創合作，舉辦送繪本到偏鄉迎新春。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

鼓勵學童養成閱讀習慣，中華醫事科技大學幼保系鄭博真教授，贈送100多冊自己創作的兒童繪本，給澎湖等10個縣市偏鄉地區16所國小和幼兒園，期許大學老師實踐社會責任的同時，也能帶動學童的閱讀興趣和知識學習。

▲中華醫事科技大學幼保系鄭博真教授與童心文創合作，舉辦送繪本到偏鄉迎新春。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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歲末年終之際，鄭博真教授扮起聖誕老公公，與童心文創合作舉辦送繪本到偏鄉迎新春活動。這次贈送的繪本是他近2～3年來陸續出版的創作，共有《送餐阿嬤》、《我的阿公阿嬤同學》、《愛穿裙子的阿旺》及《不愛穿裙子的美莉》共四本作品。鄭老師除了利用課餘親自到鄰近縣市的偏鄉小學和幼兒園親自送繪本，並配合有獎徵答陪小朋友閱讀解說繪本故事，部分離島及屏東、中北部、東部縣市，則利用郵寄方式寄送，在2021年年底之前完成繪本贈送。

鄭博真教授表示，任職中華醫大20年來一直把寫書當成回饋社會的一種方式，為了提升學童的閱讀興趣，近年來致力於繪本創作，透過圖文傳達繪本裡所要教導的知識，讓學童藉由淺顯易懂的文字和色彩豐富的圖畫，了解書中內容，進而達到學習效益。

▲中華醫事科技大學幼保系鄭博真教授與童心文創合作，舉辦送繪本到偏鄉迎新春。（圖／記者林悅翻攝，下同）

《送餐阿嬤》、《我的阿公阿嬤同學》、《愛穿裙子的阿旺》及《不愛穿裙子的美莉》這四本繪本創作，有的是在描述高齡化社會面臨的問題和社會關懷、代間學習與老幼共學的推動；有的則是傳達性別平等的觀念。

鄭博真教授說，基於對偏鄉學童閱讀興趣的鼓勵，這次繪本贈送涵蓋澎湖、台北、花蓮、台東、苗栗、雲林、高雄、嘉義、台南、屏東等地區16所國小和幼兒園，以及高雄市私立小天使家園、台灣愛與希望國際關懷協會兒童之家、美善社福基金會附設光明早期療育中心鯤喜灣據點海角玩聚窩、高雄市華仁社福基金會附設臺南市私立楠西日照中心等社福機構，每個單位贈送4～8冊，總共贈送112冊。

▲中華醫事科技大學幼保系鄭博真教授與童心文創合作，舉辦送繪本到偏鄉迎新春。（圖／記者林悅翻攝，下同）

任教於中華醫大幼兒保育系的鄭博真教授，主要教授教保活動課程設計、教材教法等，由於喜歡寫書，特別發揮專長指導學生運用繪本融入幼兒園主題課程，設計創意活潑的課程與教學，《送餐阿嬤》等4本繪本就是他融合幼兒園主題課程所創作的繪本圖書。鄭老師希望藉由贈書實踐大學教師的社會責任，並帶動學童的閱讀興趣和知識學習。除了已出版的4本繪本，目前更已著手動物保育繪本和本土水果繪本的創作書寫中。

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