中華醫大手作烘焙培訓班結訓　26位學員展現學習成果

▲中華醫大手作烘焙培訓班結訓暨成果展，台南市府勞工局王鑫基局長與華醫師長對學員的研習成果大表稱讚，學員秀出各式自製的烘焙點心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



中華醫事科技大學承辦的失業者職業訓練「手作烘焙培訓班」，19日舉行結訓成果展，26名學員歷經360小時的訓練，結訓成果展上使出拿手絕活，製作多樣結合在地食材的健康養生烘焙點心及伴手禮禮盒，用作品呈現學習成果。

「手作烘焙培訓班」由台南市政府勞工局職訓就服中心主辦，中華醫大餐旅管理系承辦，課程設計由系上教師結合資深的業界烘焙老師一起參與授課與術科實作指導，運用餐旅系專業教室的硬體設施，讓學員逐一完成各種單元學習。

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計畫主持人陳南吟副教授表示，本期「手作烘焙培訓班」共有26名學員完成訓練，學習內容涵蓋麵包、蛋糕、餅乾及健康在地烘焙產品製作。此外，因應年節來臨，也教導學員作伴手禮禮盒的設計，特別是近年來米穀粉應用於烘焙產品愈來愈廣泛，培訓課程加入米穀粉融入烘焙產品的課程，讓學員了解米穀粉應用於烘焙產品的特性。

除了各式烘焙，研習內容也搭配咖啡、茶與花果茶類飲品調製以及烘焙業餐飲業經營管理概念，讓學員結訓後具備進入職場所需的烘焙產品製作技能，因應職場就業需求。結訓後，校方預計於2月輔導學員參加烘焙食品丙級麵包考照，協助學員儲備就業與創業的基礎能量。

結訓成果發表會26位學員全員到齊開心展現學習成果，展示產品豐富多樣，有各式麵包、糕餅、茶點、餅乾和花果茶，其中，有不少產品還運用在地的農產品製作，以符合現代人飲食養生的概念。

中華醫大副校耳洪明權、殷立德、民生學院院長劉保文、餐旅系主任林士民等師長、勞工局王鑫基局長及東東餐飲人資部王儷倩經理等產官學界受邀為學員頒發結訓證書，對學員們的成果豎起大拇指稱讚。

台南市勞工局長王鑫基，期勉學員好好發揮所學專長，帶著信心投入職場，一定可以為自己開啟職涯一片天，也感謝華醫紮實的訓練及協助學員訓後媒合就業，幫助學員與職場無縫接軌，順利就業，發揮所長。