快訊／桃園2校預防性停課「家長確診」　2子女採檢結果出爐

▲桃園多所學校近日預防性停課，消毒人員進駐進行大清消 。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者柯沛辰／綜合報導

桃園21日新增10例本土個案，其包括中壢高商一名老師（案18184）的子女就讀復旦高中和慈文國中，2所學校都預防性停課一天。桃園市教育局21日晚間表示，2名學生採檢都是陰性，因此復旦高中和慈文國中22日起可復課。

對此，桃園市衛生局長王文彥21日在記者會上表示，案18184有中壢高商、防疫計程車2個可能感染源，可能是台灣首例，但還不能確認是被誰感染，所以仍須基因定序才能判斷，目前中央已經在做，待結果出爐會再公布。

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原來，中壢高商學生（案17935）16日確診後，這位老師（案18184）被列入居家隔離名單，所以17日搭乘防疫計程車到南部的集中檢疫所，怎料事後計程車司機（案18020）確診，而老師經採檢也是陽性，因此實際感染源正在等待基因定序釐清。



桃園市學校停課情況：

一、停課14天：



1. 華勛國小及附幼 （至1/23）

2. 普仁國小及附幼 （至1/23）

3. 翰林安親班（至1/23）

4. 興仁國小及附幼 （至1/21）

5. 中壢高商（含進修部）（至1/28）

6. 東興國中 （至1/27）

7. 方華補習班 （至1/28）

8. 內壢國小（至1/30）

9. 美奇幼兒園（至1/30）

10.佳音英語元生分校（至1/30）

11.信義國小及附幼（至1/31）

12.華盛頓幼兒園（至1/31）

13.高昇課照中心（至1/31）

14.小牛津幼兒園（至2/1）

15.東安國小及附幼（至2/1）

16.新街國小及附幼（至2/1）

二、備註：



1.慈文國中（個案採檢陰性，1/22恢復實體上課）

2.復旦高中（個案採檢陰性，1/22恢復實體上課）

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