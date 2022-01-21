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高雄染疫爸「就診30分鐘傳3人」　診所足跡不公布原因曝

▲▼高雄市21日新增10例確診個案。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲高雄市長陳其邁指Omicron病毒有傳染力強、潛伏期短的特性。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄20日新增一家3口確診新冠肺炎，21日再傳出10例確診個案，其中有3例是在碼頭工作的爸爸（案18156）到某耳鼻喉科診所就診時接觸傳染，衛生局疫調發現，爸爸的就診時間僅30分鐘，密集接觸的3人就受到感染，且3人在19日接觸，20日就驗出陽性，可見Omicron有傳染力強、潛伏期短的特性，3名新確診個案的Ct值都在30以上，沒有症狀。

衛生局指出，案18156爸爸是在15日就出現頭痛和咳嗽症狀，16日到診所就醫，19日因症狀未改善，再度至診所就醫，被診斷為扁桃腺發炎，直到20日4歲兒子確診新冠肺炎，反推採檢才被確定也染疫。

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▲▼高雄市21日新增10例確診個案。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲高雄染疫爸在診所30分鐘就傳染給3人。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

高雄市衛生局指出，目前針對爸爸到診所就診部分匡列16日到19日有在診所看診的183人，大部分還在檢驗中，但已確定19日看診的人有3例確診。

至於為何沒有公布診所的足跡？衛生局表示，公布足跡是針對不特定接觸者及風險提出的公開呼籲，要求可能暴露而不自覺的人，因為有足跡重疊去注意自己狀況或者篩檢，診所的部分很清楚知道時間、對象，且目前檢驗中的183人都已經到檢，全部匡列完成，所以不需公布診所足跡，因為診所的部分目前對大家沒有影響。

高雄市長陳其邁表示，從感染病毒株來看，這次Omicron的感染力實在比一般病毒更強，所以即便在診所，一天就馬上確診，看了病隔天就確診，傳染力真的非常強，真的要小心，他呼籲個人防護部分可能要做調整，加強個人防護。

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