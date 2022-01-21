小一寒假作業「四電少於1」！爸爸傻眼求解釋　網曝答案：超難完成

▲檢查小一兒寒假作業，題目讓爸爸傻眼「我想破頭都掰不出來」。（圖／資料照片）

網搜小組／趙蔡州報導

為了讓孩子放寒假時也能抽出時間學習，多數學校都會給出寒假作業，不過有一名爸爸在臉書表示，他小一兒子的寒假作業有一項是「每天要做的事情」，其中有一題寫著「天天四電少於1」，讓他完全不明白是什麼意思，貼文一出引發網友熱議。

原PO在「爆廢公社」表示，他日前檢查小一兒子的寒假作業，發現有一個是「每日要做的事情」，包含天天睡滿8小時、天天吃5蔬果等，若有完成就在格子中打勾，不過其中有一項「天天四電少於1」，讓他看了滿頭問號，因此決定求助大家「請問這個是什麼意思，我想破頭都掰不出來」。

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▲有網友解答是「電視、電玩、手機（電話）、電腦，每天使用不超過1小時」。（圖／翻攝自爆廢公社）

貼文一出引發網友熱烈討論，「別管那是什麼，反正全都打勾就是了」、「電子學、電路學、電磁學跟電子論文不能看超過1小時」、「簡直就是當兵時的各種小卡」、「少用3C產品吧，為了孩子的視力著想，不然開學後，視力就會惡化」。

也有網友給出答案，「四電是電視、電玩、手機（電話）、電腦，每天使用不超過1小時」，但有人認為「這種寒假作業沒有用吧，最後一天一口氣全部勾完」、「現代人的生活超難完成，大人小孩都用3C」。

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