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「寒假作業」沒寫完挨罵　14歲女逃1300公里外裝失憶！警一個觀察戳破

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「寒假作業」沒寫完挨罵　14歲女逃1300公里外裝失憶！警一個觀察戳破。（圖／翻攝《北京頭條》）

▲小穎先見到趕來的表哥，竟裝作不認識。警方只好等她的父母到場。（圖／翻攝《北京頭條》）

記者陳俊宏／綜合報導

大陸山西省太原市一名14歲楊姓少女因寒假作業沒寫完，與父母發生爭吵，由於媽媽一句氣話便賭氣離家出走。她拿了人民幣（下同）1000元（約新台幣4600元）壓歲錢獨自坐高鐵，從太原去1300公里之外的重慶，還假裝出車禍撞到頭失憶。員警從女孩的閃爍眼神中，對她曉以大義，才讓一家人團圓。少女爸爸說，女兒從來沒出過遠門。

《北京頭條》報導，22日晚間，重慶西站派出所民警康睿、朱志宏值勤時，見一名車站工作人員領著一名女孩向他們求助。工作人員告訴民警，女孩說自己是從山西過來的，身上錢不夠用了，不知道該去哪裡。

兩位民警瞭解到14歲女孩叫小穎（化名），山西太原人、初中二年級，目前正放寒假。她說，自己一人來重慶遊玩，身上的錢花光，僅剩100多元了，希望員警叔叔能幫幫忙。當問起父母情況，她堅稱幾天前在太原被電動車撞倒了，頭部摔傷現已失去部分記憶，記不起家人的相關資訊。

▼小穎和一家人團聚。（圖／翻攝《北京頭條》）

「寒假作業」沒寫完挨罵　14歲女逃1300公里外裝失憶！警一個觀察戳破。（圖／翻攝《北京頭條》）

「你是不是跟家裡人鬧了矛盾啊」？從女孩躲閃的眼神裡，老經驗的康睿懷疑她是離家出走，於是委婉地告知這種方式是錯的，見對方沉默不再說話。隨後，民警根據小穎身分資訊查到其父母姓名，又在山西警方協助下獲取到他們的聯繫方式。焦急萬分的小穎父母在接到電話後，開車到重慶接人。

當小穎被民警告知這個消息時，她顯得有些抗拒，表示不願和父母回家。次日，小穎的表哥受託先來見小穎，但竟被她裝不認識。小穎父母及其他親屬開車10幾個小時，當晚趕到重慶西站，據小穎的父母講，原來小穎離家出走是因為寒假作業沒做完，被媽媽罵後生氣所致。

楊先生說，小穎媽媽20日責駡她幾句，孩子一時想不開，竟拿壓歲錢賭氣離家，他和親戚朋友把小穎可能去的、提到過想去的地方都找遍，無奈之下報警，「我後來問她怎麼去的，她不怎麼願意說，但也簡單描述了下。她說22日早上坐高鐵先去西安，在市區遊玩了一天，然後又坐高鐵去了重慶。」他表示，小穎從沒出過遠門，現在他們已回到太原，非常感謝協尋的人。

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關鍵字：寒假作業,大陸要聞,重慶,太原

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